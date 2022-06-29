توقعات طقس الـ72 ساعة المقبلة.. حار نهارا ومعتدل ليلا

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن توقعات حالة الطقس خلال 72 ساعة مقبلة خلال الفترة من الخميس 30 يونيو وحتى السبت 2 يوليو، إذ من المتوقع أن يسود طقس حار خلال ساعات النهار على كل من محافظات القاهرة الكبرى والسواحل الشمالية، ومحافظات الوجه البحري وطقس شديد الحرارة على محافظات شمال الصعيد ومحافظات جنوب سيناء وجنوب الصعيد، في حين يسود طقس معتدل الحرارة خلال ساعات الليل على جميع محافظات الجمهورية.

وأوضح خبراء الأرصاد أن نشاط الرياح الشمالية الغربية مستمر على بعض المناطق المتفرقة، والقاهرة الكبرى ومحافظات الوجه البحري والسواحل الشرقية والغربية للبلاد، وجبال البحر الاحمروجنوب ووسط سيناء، ما يقلل الشعور بارتفاع درجات الحرارة خلال ساعات النهار.

درجات الحرارة الخميس 30 يونيو 2022

- القاهرة الكبرى والوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 34 والصغرى 23.

- السواحل الشمالية: درجة الحرارة العظمى 29 والصغرى 23.

- جنوب سيناء: درجة الحرارة العظمى 37 والصغرى 27.

- شمال الصعيد: درجة الحرارة العظمى 35 والصغرى 24.

- جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 39 والصغرى 28.

درجات الحرارة الجمعة 1 يوليو 2022

القاهرة الكبرى والوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 34 والصغرى 23.

- السواحل الشمالية: درجة الحرارة العظمى 30 والصغرى 23.

- جنوب سيناء: درجة الحرارة العظمى 37 والصغرى 27.

- شمال الصعيد: درجة الحرارة العظمى 35 والصغرى 24.

- جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 39 والصغرى 27.

درجات الحرارة السبت 2 يوليو 2022

القاهرة الكبرى والوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 35 والصغرى 23.

- السواحل الشمالية: درجة الحرارة العظمى 30 والصغرى 23.

- جنوب سيناء: درجة الحرارة العظمى 37 والصغرى 27.

- شمال الصعيد: درجة الحرارة العظمى 37 والصغرى 25.

- جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 40 والصغرى 27.