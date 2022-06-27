توقعات طقس الـ72 ساعة المقبلة.. رياح ورطوبة وارتفاع الحرارة

كشفت هيئة الأرصاد الجوية في بيان لها، عن توقعات حالة الطقس خلال 72 ساعة مقبلة في الفترة من الثلاثاء 28 حتى الخميس 30 يونيو الجاري، إذ يسود نهارًا طقس حار خلال ساعات النهار على القاهرة الكبرى ومحافظات الوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، معتدل الحرارة ليلا على كافة الأنحاء.

وأوضح خبراء الأرصاد الجوية أنّه من المتوقع ارتفاع نسب الرطوبة تدريجيًا نظرًا لامتداد منخفض الهند الموسمي على معظم الأنحاء، مشيرين إلى أن الارتفاع في الرطوبة يزيد من الإحساس بحرارة الطقس عن المتوقع في الظل بقيم تتراوح من درجتين إلى 3 درجات مئوية.

ولوحت الهيئة لاستمرار نشاط الرياح على بعض المناطق المتفرقة، مما يقلل الشعور بارتفاع درجات الحرارة وارتفاع نسبة الرطوبة وتحديدا على بعض المناطق من السواحل الشمالية وجنوب سيناء وجنوب البلاد على فترات متقطعة.

درجات الحرارة الثلاثاء 28 يونيو 2022

- القاهرة الكبرى والوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 33 والصغرى 23.

- السواحل الشمالية: درجة الحرارة العظمى 30 والصغرى 23.

- جنوب سيناء: درجة الحرارة العظمى 37 والصغرى 27.

- شمال الصعيد: درجة الحرارة العظمى 35 والصغرى 24.

- جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 40 والصغرى 27.

درجات الحرارة الأربعاء 29 يونيو 2022

- القاهرة الكبرى والوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 34 والصغرى 23.

- السواحل الشمالية: درجة الحرارة العظمى 29 والصغرى 23.

- جنوب سيناء: درجة الحرارة العظمى 37 والصغرى 27.

- شمال الصعيد: درجة الحرارة العظمى 35 والصغرى 24.

- جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 40 والصغرى 27.

درجات الحرارة الخميس 30 يونيو 2022

- القاهرة الكبرى والوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 34 والصغرى 23.

- السواحل الشمالية: درجة الحرارة العظمى 29 والصغرى 23.

- جنوب سيناء: درجة الحرارة العظمى 37 والصغرى 27.

- شمال الصعيد: درجة الحرارة العظمى 35 والصغرى 24.

- جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 39 والصغرى 28.