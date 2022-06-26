توقعات طقس الـ72 ساعة المقبلة.. حار نهارا على القاهرة ونشاط للرياح

كشفت هيئة الأرصاد الجوية في بيان لها، عن توقعات حالة الطقس خلال 72 ساعة مقبلة في الفترة من الاثنين 27 حتى الأربعاء 29 يونيو الجاي، حيث يسود طقس حار خلال ساعات النهار على القاهرة الكبرى ومحافظات الوجه البحري والسواحل الشمالية، وطقس شديد الحرارة على محافظة جنوب سيناء ومحافظات جنوب البلاد، في حين يسود طقس معتدل الحرارة ليلًا على جميع محافظات الجمهورية.

وأوضح خبراء الأرصاد الجوية، أنّه من المتوقع أن يستمر نشاط الرياح على بعض المناطق المتفرقة، مما يقلل الشعور بارتفاع درجات الحرارة وارتفاع نسبة الرطوبة .

وأشارت هيئة الأرصاد الجوية، في بيان صادر عنها منذ قليل، أنّه من المتوقع استمرار نشاط الرياح الشمالية الغربية، على مناطق من السواحل الشرقية والغربية للبلاد، والقاهرة الكبرى ومحافظات الوجة البحري وجنوب ووسط سيناء، وجبال البحر الاحمر.

درجات الحرارة الاثنين 27 يونيو 2022

- القاهرة الكبرى والوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 35 والصغرى 23.

- السواحل الشمالية: درجة الحرارة العظمى 31 والصغرى 23.

- جنوب سيناء: درجة الحرارة العظمى 38 والصغرى 27.

- شمال الصعيد: درجة الحرارة العظمى 38 والصغرى 25.

- جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 42 والصغرى 28.

درجات الحرارة الثلاثاء 28 يونيو 2022

- القاهرة الكبرى والوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 34 والصغرى 23.

- السواحل الشمالية: درجة الحرارة العظمى 30 والصغرى 23.

- جنوب سيناء: درجة الحرارة العظمى 38 والصغرى 27.

- شمال الصعيد: درجة الحرارة العظمى 36 والصغرى 24.

- جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 41 والصغرى 28.

درجات الحرارة الأربعاء 29 يونيو 2022

- القاهرة الكبرى والوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 34 والصغرى 22.

- السواحل الشمالية: درجة الحرارة العظمى 30 والصغرى 22.

- جنوب سيناء: درجة الحرارة العظمى 37 والصغرى 27.

- شمال الصعيد: درجة الحرارة العظمى 36 والصغرى 24.

- جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 40 والصغرى 27.