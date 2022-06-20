توقعات طقس الـ72 ساعة المقبلة.. استقرار درجات الحرارة والقاهرة 34

أكدت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، وجود استقرارًا واضحًا في درجات الحرارة خلال توقعات طقس 72 ساعة المقبلة، مع استمرار وجود الشبورة المائية في الصباح الباكر على الطرق القريبة من المسطحات المائية والزراعية والصحراوية.

وأكدت الأرصاد الجوية، في بيان صادر عنها، أن الطقس سيكون حارًا خلال ساعات النهار على محافظات شمال الصعيد، والقاهرة الكبرى والوجه البحري، في حين يكون مائلًا للحرارة على السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري، في حين يسود طقس شديد الحرارة على محافظات جنوب الصعيد وجنوب سيناء.

أبرز الظواهر الجوية خلال طقس 72 ساعة

وبحسب بيان الأرصاد الجوية، فإن أيام الثلاثاء والأربعاء والخميس، ستشهد نشاطًا للرياح المتقطعة أحيانًا على عدة مناطق مختلفة في كل من السواحل الشمالية والوجه البحري والقاهرة الكبرى، وجنوب سيناء وجنوب البلاد.

درجات الحرارة الثلاثاء 21 يونيو

- محافظات الوجه البحري والقاهرة الكبرى: 33 للعظمى و22 للصغرى.

- السواحل الشمالية الغربية: 29 درجة للعظمى و22 للصغرى.

- محافظة جنوب سيناء: 36 درجة للعظمى و26 درجة للصغرى.

- محافظات شمال الصعيد: 35 درجة للعظمى 24 درجة للصغرى.

- محافظات جنوب الصعيد: 41 درجة للعظمى و27 درجة للصغرى.

درجات الحرارة الأربعاء 22 يونيو

- القاهرة الكبرى: 33 للعظمى و22 للصغرى.

-الوجه البحري: 33 للعظمى و22 للصغرى

- السواحل الشمالية: 29 للعظمى و22 للصغرى.

- جنوب سيناء: 36 درجة للعظمى و26 للصغرى.

شمال الصعيد: 35 درجة للعظمى و23 درجة للصغرى.

جنوب الصعيد: 38 درجة للعظمى و26 درجة للصغرى.

درجات الحرارة الخميس 23 يونيو

القاهرة الكبرى : 34 للعظمى و23 للصغرى.

الوجه البحري: 34 للعظمى و23 للصغرى

السواحل الشمالية: 30 للعظمى و22 للصغرى.

جنوب سيناء: 36 درجة للعظمى و27 للصغرى.

شمال الصعيد: 35 للعظمى و22 للصغرى.

جنوب الصعيد: 40 للعظمى و27 للصغرى.