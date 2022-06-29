إطلاق «مهرجان المخرج المؤلف» على مسرح ليسيه الإسكندرية

أعلن الدكتور جمال ياقوت، رئيس المهرجان الدولي للمسرح التجريبي، تأسيس أحدث مهرجان مسرحي بعنوان «مهرجان المخرج المؤلف»، الذي ينطلق يوم الجمعة المقبلة الموافق 1 يوليو 2022، وذلك على مسرح ليسيه الحرية الرابعة عصرًا ويستمر المهرجان ليوم واحد.

تفاصيل «مهرجان المخرج المؤلف»

وتوجه الدكتور جمال ياقوت بالشكر إلى الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة لموافقتها على منح المهرجان مسرح ليسيه الحرية لإقامة هذه الدورة التأسيسية، وللفنان محسن منصور علي قبوله دعم الشباب بمشاركته في لجنة تحكيم هذا المهرجان.

عن فلسفة المهرجان، أضاف جمال ياقوت عبر «فيس بوك»: فكرة مهرجان المخرج المؤلف التي تستهدف خلق جيل من المخرجين يجيدون التعامل مع مفردات الكتابة للمسرح سواء بالتأليف أو الإعداد عن وسائط أدبية أخري، أو أعمال خيالهم وخبراتهم في مجال دراماتورجيا النص والعرض.

متابعا: هذه هي الدورة الأولي من مهرجان المخرج المؤلف، وأتمناها حجر أساس لدورات لاحقة تؤسس لتقديم جيل من المخرجين القادرين علي التعامل مع أفعال الكتابة المسرحية بخيال لا تنقصه الجرأة والابتكار.

وأوضح «ياقوت»: منذ عام 2011 وأنا أقوم بتدريس مواد أسس الإخراج وتدريبات الإخراج بشقيها النظري والعملي في المعهد العالي للفنون المسرحية بالإسكندرية وبقسم المسرح بكلية الآداب بجامعة الإسكندرية، وأخيراً بالمعهد العالي لفنون الطفل بأكاديمية الفنون بالقاهرة، وبجامعة بدر، وخلال هذه السنوات تنوعت منهجية تدريس هذه المواد سواء في الجانب التاريخي أو الوظيفي والتطبيقي.

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وكان الجانب الأكثر أهمية هو ممارسة الطالب لفعل الإخراج بإعمال خياله في المقام الأول، والقدرة على الاستخدام الأمثل للموارد في المقام الثاني.

وأشار: تناوبت طرق تدريس هذه المواد بين الطرح البسيط لمراحل عملية الإخراج المسرحي ووظائف المخرج وترجمة النصوص الأجنبية القصيرة والقيام بأعمال دراماتورجيا النص والقيام بالوظائف الستة للمخرج وهى التخطيط، والتنظيم، والتوظيف، والتوجيه، والتنسيق، والرقابة.

ونوه: وفي العام الماضي قررت أن يخوض طلاب الإخراج فعل الكتابة، وكانت النتائج مبهرة خاصة عندما قررنا أن تخرج الكتابة عن شكلها التقليدي وأن تتجه بكل قوة نحو المسرحية التجريبية التي تسعى لكسر كل ما هو سائد ومألوف.