حظر مهرجان «صاحبي الكويس» لحمو بيكا بعد سرقة اللحن من أغنية رامي جمال

أعلن الملحن مدين حظر مهرجان «صاحبي الكويس» لمطرب المهرجانات حمو بيكا من موقع الفيديوهات الشهير «يوتيوب»، بسبب اعتماد المهرجان على لحن مسروق من أغنية «فوق» للفنان رامي جمال.

حظر مهرجان صاحبي الكويس

ونشر المحلن مدين عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» صورة من المهرجان بعد حظره، وعلق قائلًا: «الخطوة التانية، مهرجان صاحبي الكويس كان برضه مسروق من أغنية فوق للفنان رامي جمال، من كلمات أيمن بهجت قمر وتوزيع أحمد عبدالسلام».

حظر أغنية «بنت الجيران»

وتأتي هذه الخطوة بعد حظر اليوتيوب، أمس، لمهرجان «بنت الجيران» لمؤدي المهرجانات حسن شاكوس بسبب سرقته لحن أغنية «حاجة مستخبية» للفنان محمد حماقي، يأتي ذلك على إثر الأزمة التي أثارها شاكوش مع صناع الأغنية خلال الساعات الماضية.

وقال شاكوش خلال لقائه في أحد البرامج، إن لحن مهرجان بنت الجيران ليس مسروقًا من أغنية «حاجة مستخبية»، وأن لحن الأغنية هو المسروق من أغنية تركية أخرى، مما أثار غضب صناع الأغنية.

محمد عاطف يهاجم شاكوش

وعلق كاتب الأغنية محمد عاطف على اتهامات شاكوش قائلًا عبر حسابه على «فيسبوك»: «أحب أوضح بس إن الغنوة تمّ إعادة نشرها بعدها بفترة كبيرة من مطربة تركية، وأنهم في تركيا محترمين استأذنوا الأول وتمّ تعويضي شخصيًا كشاعر أدبيًا وماديًا.. عارف يعنى إيه يتكتب لك شكر خاص باسمك في ألبوم باللغة التركية مش حرامية ولا عندهم قلة ذوق».