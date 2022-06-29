سمير فرج: البحرية تحمي استثمارات مصر في شرق المتوسط

قال اللواء الدكتور سمير فرج الخبير الاستراتيجي، إن جماعة الإخوان المسلمين الإرهابية استهدفت السيطرة على كل مفاصل الدولة المصرية، لافتًا إلى أنه في حالة نجاحهم في تنفيذ مخططهم كانوا سيبقوا في الحكم لعشرات السنين.

ضرورة وجود قوة عسكرية تحمي مصالح الدولة

وأضاف «فرج» في حوار مع الإعلامي يوسف الحسيني في برنامج «حروف الجر» على راديو «نجوم إف إم»، أن وجود قوة عسكرية تحمي المصالح الاقتصادية وتحافظ على استقرار البلاد هو أمر مهم جدًا، لافتًا إلى أن ما يحدث في ليبيا التي تعاني من عدم الاستقرار الناتج عن وجود حكومتين البلاد، ونجاة مصر من مثل هذه السيناريوهات الأسود.

الجيش المصري له الفضل في الحفاظ على استثمارات الدولة

وأوضح الخبير الاستراتيجي أن الفضل يعود للجيش المصري في الحفاظ على استثمارات الدولة في شرق المتوسط، لافتًا إلى أن القوات البحرية المصرية تحتل المركز السادس عالميًا، موضحًا أن شراء مصر لحاملة الطائرات الميسترال بمليار دولار أمر طبيعي، لأن حقل ظهر منفردًا يحقق بالعام الواحد 3 مليارات دولار.

التجنيد يعلم الشباب الانضباط والالتزام

وأشار فرج إلى أن التجنيد يعلم الشباب الانضباط والالتزام وينمي مهاراتهم، لافتًا إلى أن رغبته في دخول الكلية الحربية بدأت عام 1956، حيث كان طفلًا وقت حدوث العدوان الثلاثي على مصر، وعاصر ضرب البوارج الإنجليزية لبورسعيد، لافتًا إلى أنه شاهد من شرفة منزله باراشوتات الجنود الإنجليز وهي تنزل إلى أرض مدينة بورسعيد، وأعقبها نزول الأسرة للإقامة بالمخبأ لمدة 4 أيام مع سكان العمارة البالغ عدد شققها 24 وحدة سكنية بعد تهشم زجاج النوافذ.