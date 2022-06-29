خبير استراتيجي: المرأة المصرية سبب نجاح الإصلاح.. و30 يونيو أعادت الحياة لمصر

قال اللواء الدكتور سمير فرج، الخبير الاستراتيجي، إنّ المرأة المصرية هي المسؤولة عن نجاح الإصلاح الاقتصادي في مصر، حيث تتحمل العبء الأكبر من أمور الأسرة، واستطاعت بحكمتها وتحديد أولوياتها، أن تمرر الإصلاح الاقتصادي على الأسر بسهولة ويسر، لافتًا إلى أنّ المرأة المصرية هي العمود الفقري للمجتمع المصري المعاصر.

إنجازات الرئيس السيسي

وأضاف فرج، في حوار مع الإعلامي يوسف الحسيني في برنامج «حروف الجر»، المُذاع على راديو «نجوم إف إم»، أنّ أهم إنجازات الرئيس عبدالفتاح السيسي، تخليص مصر من الإخوان، موضحا أنّه رغم تحقيق الرئيس إنجازات عظيمة أخرى، إلا أنّ هذا الإنجاز سيظل أهمها على الإطلاق في تاريخ حكمه لمصر.

السيناريو السوري لن يتكرر في مصر

وأوضح الخبير الاستراتيجي، أنّ فترة حكم الإخوان شهدت العديد من الأحداث التي لا تنسى، ومنها حريق 72 كنيسة، وحرق أكثر من قسم شرطة، إضافة إلى حصار مجلس الشعب، وحصار مدينة الإنتاج الإعلامي، والهجوم على وزارة الدفاع.

وتابع فرج، أنّ سوريا بها 13 مليون هاجر، معظمهم بسبب الحرب، وجرى توزيعهم على مختلف الدول، وهو السيناريو الذي لا يمكن حدوثه مع دولة مثل مصر يتخطى تعداداها 100 مليون مواطن.

محنة عهد الإخوان

وأشار الخبير الاستراتيجي، إلى أنّ مصر في عصر الإخوان كانت في محنة، وثورة 30 يونيو هي التي أعادت الحياة لمصر، إضافة إلى بصمتها على القوات المسلحة المصرية، موضجحا أنّ أي فكر إسلامي متطرف له مبدأ، وهو تنحية الجيش الوطني جانبًا، واستبداله بالحرس الثوري.

وأكد فرج، أنّ أفراد الجيش يكون ولائهم لأوطانهم، في حين أنّ الحرس الثوري يكون ولاءه للمرشد، مثل النموذج الإيراني الذي رغب الإخوان المسلمين في تطبيقه بمصر، حيث استقبلوا قاسم سليماني مرتين خلال حكمهم لمصر.