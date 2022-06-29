سمير فرج: الجيش المصري أقوى قوة عسكرية عربيا وإسلاميا وأفريقيا

قال اللواء الدكتور سمير فرج، الخبير الاستراتيجي، إنّ الشعب المصري له خصوصية ولا يمكن التأثير فيه وتغيير أفكاره بسهولة، لافتًا إلى أنّ الاستعمار الإنجليزي الذي بقي نحو 74 عامًا في مصر، لم يستطع رغم محاولاته أن يجعل الشعب المصري يتحدث الإنجليزية، عكس ما حدث في باقي الدول المستعمرة، مثل دول شمال أفريقيا التي ما زالت شعوبها تتحدث الإنجليزية والفرنسية بكل بقاعها بسبب الاستعمار.

صور العقيدة الواضحة بالصعيد والريف

وأضاف فرج، في حوار مع الإعلامي يوسف الحسيني في برنامج «حروف الجر»، المُذاع على راديو «نجوم إف إم»، أنّ الشعب المصري متمسك بالدين الوسطي، ومتمسك بشعبيته، مشيرا إلى صور العقيدة الواضحة في الصعيد والريف، مثل الأقصر التي يعمد أهلها إلى استضافة المقرئين والمنشدين طوال أيام شهر رمضان بجميع مراكزها، ويحتشد جميع أهلها لحضور هذه الفعاليات.

وأشار الخبير الاستراتيجي، إلى أنّ الجيش المصري مصنف رقم 12 على مستوى العالم، بعد إنجلترا وروسيا والصين واليابان، كما أنّه أقوى قوة عسكرية في الشرق الأوسط وفي المنطقة العربية وأفريقيا والعالم الإسلامي.

الجيش الوطني وحماية الأوطان

وأوضح فرج، أنّ الجيش الوطني له دور مهم جدًا في حماية الأوطان، مشيرا إلى ما يحدث في لبنان الآن، من استخراج إسرائيل للغاز اللبناني من داخل حدودها وتصديره للخارج، دون قدرة لبنان على التصدي لها.