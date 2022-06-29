ماذا يحدث لجسمك عند التوقف عن تناول الدهون؟.. استشاري تغذية يجيب

شرح الدكتور بهاء ناجي استشاري التغذية، ما يحدث للجسم عند التوقف عن تناول الدهون، وقال إن هناك عدة فوائد تعود على الجسم في حال التوقف عن تناول الدهون ومنها إنقاص الوزن، إذ يؤدي تناول الدهون إلى اكتساب الوزن وعدم الإحساس بالشبع، والتوقف عن الدهون واستبدالها بالألياف الغذائية يقلل الرغبة في تناول الأطعمة معظم الوقت مما يؤدي إلى إنقاص الوزن.

أضاف الدكتور بهاء ناجي، أن التوقف عن تناول الدهون يعمل على تنظيم ضغط الدم، فالتقليل من الدهون يؤدي إلى الحفاظ على ضغط الدم ويحمي من ارتفاعه إذ يؤدي إلى مشاكل عديدة في بعض وظائف الجسم.

ماذا يحدث لجسمك عند التوقف عن تناول الدهون؟

أوضح استشاري التغذية، أن الامتناع عن تناول الدهون أو التقليل منها يعمل على الحفاظ على صحة القلب، لذلك معظم أطباء القلب في مصر يطالبون بشكل مستمر بضرروة اتباع نظام غذائي سليم للحفاظ على صحة القلب والاهتمام بممارسة الرياضة حتى ولو لنصف ساعة بشكل يومي.

وأشار إلى أهمية التقليل من الدهون لتعزيز مناعة الجسم، واستبدال الدهون المشبعة بالدهون الصحية لوقاية الجسم من الأمراض المزمنة، موضحة أن التقليل من الدهون أو الامتناع عنها يحافظ على صحة الجلد وتقليل ظهور التجاعيد بالبشرة وحب الشباب الذي يعاني منه معظم الشباب والمراهقين.

اترباط الأمراض المزمنة بتناول الدهون

وطالبت وزارة الصحة والسكان، المواطنين بالحرص على تناول المياه بشكل يومي بكمية كافية تصل إلى 10 أكواب يوميا، والاهتمام بممارسة الرياضة واتباع نظام غذائي صحي كأسلوب حياة، ومحاولة تغيير المفهوم الثقافي الصحي لدي المواطنين لخلق جيل من الأطفال يقدر معنى الصحة والحفاظ عليها والبعد عن العادات الغذائية الخاطئة التي أسهمت في ارتفاع نسب المواطنين المصابين بالأمراض المزمنة.