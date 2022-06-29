النيابة العامة: أنانية المتهم بقتل نيرة غلبت كرامته ورسائله لها لا يتحملها بشر

قال ممثل النيابة العامة خلال مرافعته أمس الثلاثاء، أمام هيئة المحكمة في قضية مقتل نيرة أشرف فتاة المنصورة إن المتهم محمد عادل استمر في التواصل مع المجني عليها نيرة رغماً عنها لكنه لم يفكر للحظات أن الحظر التي قامت به ما هو إلا رفض منها له، لكن أنانيته غلبت كرامته وشرفه فألقى بشرفه أرضاً ووطأ بأقدامه عليه وتخلى عن كرامته وقال ستكونين لي حتماً ولا مفر لك أو مخرج.

سيل من الرسائل أرسلها المتهم لـ نيرة

فراح المتهم محمد عادل يبحث عن حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي حتى تمكن منها تارة أخرى وأخذ يحدثها بزعم وجود علاقة عاطفية بينهما، أرسل المتهم محمد عادل للمجني عليها سيل من الرسائل لا يتحملها بشر ولا يقوى على مجاراتها أي إنسان.

وأضاف ممثل النائب العام أن محادثات المتهم محمد عادل للمجني عليها تعبر تارة عن غيرته عليها من المحيطين بها وعن ما يكنه لها داخل قلبه وأنه يغضب منها لعدم ردها على رسائله ومحادثاته لها فكان يحدث نفسه دون رد من نيرة.

المحكمة تحيل أوراق محمد عادل للمفتي

وكان المستشار بهاء الدين المري، رئيس محكمة جنايات المنصورة، قرر أمس الثلاثا، إحالة أوراق المتهم بقتل طالبة المنصورة نيرة أشرف، إلى مفتي الجمهورية، وتم تحديد جلسة 6 يوليو للنطق بالحكم.

وكانت محكمة جنايات المنصورة، استمعت إلى مرافعة الدفاع عن المتهم، بعد أن استمعت في أول جلسة إلى أقوال المتهم محمد عادل ومناقشته في اعترافاته التي أدلى بها أمام النيابة العامة.

جلسة علنية للنطق بالحكم على المتهم

وجرت الجلسة الثانية للمتهم، اليوم الثلاثاء، بدون تصوير وفي غياب وسائل الإعلام؛ بناء على قرار هيئة المحكمة، فيما ستعقد جلسة النطق بالحكم علنيا بحضور الدفاع وأسرة المجني عليها يوم 6 يوليو المقبل.

وكان دفاع المتهم قد تقدم اليوم بطلب إلى هيئة المحكمة لعرض المتهم محمد عادل على الطب الشرعي؛ لبيان ما به من إصابات والتأجيل لحين اطلاعه على أوراق القضية التي طلب نسخة منها وإعداد مذكرة الدفاع.