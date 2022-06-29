«الأورمان» تستعد لذبح وتوزيع 2000 عجل بلدي خلال عيد الأضحى

أعلن اللواء ممدوح شعبان، مدير عام جمعية الأورمان، عن استعداد جمعية الأورمان لذبح وتوزيع عدد 1000 عجل بلدي، بالتعاون مع المجازر الحكومية خلال أيام عيد الأضحى المبارك، وذلك تحت رعاية المحافظين، وبالتعاون مع مجازر وزارة الزراعة، وبإشراف الطب البيطري.

ذبح الأضاحي في المحافظات المختلفة

وأكد «شعبان» أن الذبح سيكون في مختلف مراكز وقرى ونجوع محافظات الجمهورية المختلفة، والتي تشمل «سوهاج - أسيوط - قنا - الأقصر - المنيا - أسوان - الفيوم - بني سويف - الجيزة - كفر الشيخ - الغربية - الشرقية - الدقهلية - المنوفية - البحيرة - الوادي الجديد - شمال سيناء - جنوب سيناء - مرسى مطروح - حلايب وشلايتن»، بعد إجراء أبحاث ميدانية عليهم للتأكد من أحقيتهم وبما يتفق مع شروط الجمعية على الأسر الأكثر احتياجًا من الأرامل والمرضى ومحدودي الدخل وذوي الاحتياجات الخاصة من أبناء المحافظات المختلفة.

وأوضح «شعبان» أن عملية ذبح الأضاحي ستبدأ بعد صلاة عيد الأضحى المبارك إلى عصر آخر أيام التشريق، ويلي مرحلة الذبح التجزير والتشفية والتعبئة والتغليف في المجازر التابعة لمديرية الطب البيطري بالمحافظات، وتحت إشراف الأطباء البيطريين في هذه المجازر ويتم توزيعها على القرى الأكثر احتياجا في محافظات الجمهورية المختلفة، مؤكدا أنه يتم اختيار رؤوس الماشية المراد ذبحها بعناية شديدة، وبما يوافق الشرع الحكيم في شروط الأضحية.

توزيع اللحوم على الأولى بالرعاية

وأضاف أن التوزيع يتم بالتنسيق التام مع المحافظين في المحافظات المختلفة وكافة الجهات المعنية، وتحت إشراف وزارة التضامن الاجتماعي ومديرياتها بالمحافظات، وعن طريق الجمعيات الأهلية التابعة لمديرية التضامن الاجتماعي، من خلال الاستعانة بقاعدة البيانات المسجلة لديها، والتي تضم الفئات الأولى بالرعاية والأكثر احتياجًا، مشيرًا إلى أن التوزيع سيتم على مدار 4 أيام بداية من صباح أول أيام العيد وبالتعاون مع عدد كبير من المتطوعين وأكثر من 4500 جمعية أهلية صغيرة منتشرة في قرى الجمهورية المختلفة.