«ثناء» تطلب الخلع من زوجها بسبب المخدرات: «حول البيت غرزة»

«بقيت عايشة في غرزة، وقلب البيت دولاب للمخدرات»، بهذه الكلمات بدأت الزوجة الثلاثينية «ثناء. ج»، حديثها أمام محكمة الأسرة بزنانيري، وهي تحاول أن تبرر سبب دعوى الخلع التي أقامتها ضد زوجها، بعد أن تصالحت معه أكثر من مرة عن طريق مكتب تسوية المنازعات بالمحكمة، لكنه كل مرة ينكص وعده لها، في أنه سيكون أبًا وزوجًا صالحًا، ولكن هذه المرة اتخذت قرارًا بعدم العودة له، ورفع دعوى الخلع أمام القاضي.

«ثناء» تحكي تفاصيل زيجتها للقاضي

وقفت «ثناء» أمام قاضي محكمة الأسرة، وطفلها ذو الـ 6 سنوات يمسك بيدها، وينظر إليها بكل حزن وأسى، وقالت: إنها قابلت زوجها وكان يظهر عليه ملامح الوقار والهيبة والاحترام، وأعجبت به، وطوال فترة الخطبة كان يوهمها بعيش حياة مثالية، وكانت تتعجب من طريقة تعامله المهذبة مع الجميع، ولم تلاحظ عليه أي سلوك سيئ حتى تنهي الخطبة، أو موقف يحذرها مما تعيش فيه الآن.

«ثناء»: يتعاطى المخدرات ويهين كرامتها

جففت الزوجة المكلومة دموعها واستكملت حديثها للقاضي وقالت: إنها بعد العيش معه في بيت، لم ينتظر كثيرًا حتى يظهر وجهه الثاني، وبدأ يهين كرامتى ويخوننى مع الأخريات دون أن يستحي، ويقضي وقته في ابتلاع الأقراص المخدرة كالمسكنات، ووسط الشجارات اليومية، تفاجأت بحملي، لأعيش في صدمة أن الطفل سيربطني به أكثر، ولم أجد حلا سوى أننى أحاول تغييره للأفضل.

الزوج حول البيت لـ«دولاب مخدرات»

«وأنا حامل كان بيضربني، لما أرفض إنه يشرب مخدرات وسجاير في البيت عشان خايفة على الطفل، وعشت في معاناة والكل بيقولي استحملي عشان ابنك اللي جاي الدنيا ييجي في بيت فيه أب، وبعد ما خلفت الوضع زاد سوء، لأنه بقي يشرب مخدرات جنب الولد، وبعد فترة بقي يجيب صحابه البيت ويقعدوا يشربوا مخدرات طول الليل، وعمل البيت غرزة، والبيت بقي دولاب مخدرات ليه ولأصحابه»، وفقًا لحديث الزوجة أمام محكمة الأسرة.

دعوى خلع ورفض التصالح

وبكلمات يقطعها البكاء، قالت الزوجة إنها تصالحت مع زوجها أكثر من مرة بعد حضور جلسات التسوية، لكن الوضع لم يتغير، فطلبت تحويل الدعوى للمحكمة، وأقامت دعوى خلع حملت الرقم 1502.