حملات مكثفة لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية في قرى ومدن الشرقية

شنت المراكز والمدن والأحياء بمحافظة الشرقية، حملات لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، فضلاً عن تكثيف حملات رفع الإشغالات المخالفة من الشوارع والطرق العامه لإيجاد السيولة المرورية والحفاظ على أمن وسلامة المواطنين وتطبيق القانون بكل حزم على المخالفين.

وقامت رئاسة مدينة القرين بإزالة غرفتين بالطوب الأبيض على مساحة 150 متر أرض زراعية، وتمت الإزالة حتى سطح الأرض، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالف.

حملات مكبرة لإزالة المخالفات في الشرقية

كما قامت رئاسة حي أول الزقازيق بالاشتراك مع قسم الإشغالات بالحي وشرطة المرافق، بحملة لرفع الإشغالات بشارع النقراشي وأمام القصر الأبيض ونفق المشاة بالمحطة وميدان عرابي وميدان التحرير وشارع البوسطة وشارع مولد النبي والحلقة وكوبري أبو عميرة وشارع الجلاء وشارع سعد زغلول، من أجل تنفيذ القانون وتحقيق الانضباط بشوارع وميادين الحي.

وقامت رئاسة حي ثان الزقازيق، بشن حملة إزالة مكبرة لرفع الإشغالات والباعة الجائلين ومصادرة 8 شيش بمنطقة فلل الجامعة بنطاق الحي، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

رفع الإشغالات وتحرير محاضر للمخالفين

وفي مدينة بلبيس جرى شن حملة مكبرة لرفع الإشغالات، بالتعاون بين شرطة المرافق بمركز مدينة بلبيس وإدارة الإشغالات بمجلس مدينة بلبيس، وأسفرت الحملة عن تحرير 3 محاضر لنباشي القمامة ومحضرين لبائعين متجولين و7 محاضر إشغال طريق، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

كما قامت رئاسة مركز ومدينة الحسينية والوحدة المحلية بالناصرية، بإزالة فورية لمكان مجهز كقاعة تصوير خارجي وسور بدون ترخيص على الأرض الزراعية بناحية الوحدة المحلية الناصرية طريق صان الحجر على مساحة 700 متر، كما تم إزالة تعديات في مركز أنشاص، الحالة الأولى لأعمدة دور رابع علوي على مساحة 114 مترا، والحاله الثانية لأعمدة وحوائط دور ثاني علوي على مساحه 111 مترا وتمت الإزالة على نفقة المخالف، كما تم التصدي لحالة بناء مخالف لسور بالطوب الأحمر لدور ثاني علوي في منزل بقرية السعيدية على مساحة 100 متر.

إزالة حالات تعد بالبناء المخالف في قرية الزوامل

وفي الزوامل تم التصدي لعدد 4 حالات بناء مخالف وإزالتها بالمنطقة الصناعية ببساتين الإسماعيلية وجمعية المهندسين العرب، منهم حالتين شدة خشبية لمبنيين منفصلين عباره عن سملات دور أرضي كل مبني على مساحة 50 مترا، و إزالة سور على مساحة 750مترا، وإزالة شدة خشبية سملات مصنع على مساحة فدان، وأسوار بطول 1 كم، بإجمالي مساحات تم التصدي وازالة الشدات الخشبية لها على مساحة 7 أفدنة.

كما تمكن فريق العمل بالوحدة المحلية بكفر أيوب، من إزالة أعمال بناء سور بلكونة بارتفاع 1 متر بمنزل مساحته 70 مترا بناحية بساتين بركات، وفي أبو حماد تم إزالة سور مخالف بالطوب الدبش ومونة الأسمنت على مساحة 80 مترا تقريبا بمنطقة المنشية، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالف.