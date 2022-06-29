محافظ أسيوط يدعم مبادرة «أشبال مصر الرقمية» لتدريب 3 آلاف طالب وطالبة

أعلن اللواء عصام سعد، محافظ أسيوط، دعمه الكامل لمبادرة أشبال مصر الرقمية، والتي تنفذها وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بتوجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسي لاستهداف 3000 طالب وطالبة سنويا، وتسعى لإعداد جيل متميز من النشء قادر على اكتشاف آفاق جديدة في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات ليصبح مؤهلاً لمجتمع مصر الرقمية لمواكبة المستقبل، حيث تستهدف المبادرة طلاب المدارس بكافة أنواعها من الصف الأول الإعدادي إلى الصف الثاني الثانوي، من 12 إلى 17 سنة، من جميع المحافظات.

تعاون الأجهزة التنفيذية للمحافظة

وقال محافظ أسيوط إنه أصدر كتاباً دوريا رقم 42 لسنة 2022، وجه خلاله بتعاون الأجهزة التنفيذية للمحافظة في تنفيذ مبادرة أشبال مصر الرقمية، بناء على توجيه رئيس مجلس الوزراء بالتنسيق مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في نشر الوعي والتعريف بأهمية التحاق الفئات المستهدفة بالمبادرة، وتولي مديرية التربية والتعليم تعميم موقع المبادرة الرسمي (www.deci.gov.eg)، والذي يتضمن كافة التفاصيل الخاصة بشروط وخطوات التسجيل للمبادرة، وتكليف المهندس عمرو عبد العال نائب المحافظ، بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية، مؤكدا على تكثيف الجهود للإعلان عن المبادرة بالتنسيق مع كافة الجهات للتعريف بالمبادرة، وحث الطلاب على الاشتراك والتسجيل بها من خلال الصفحة الرسمية للمحافظة على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك».

التسجيل على موقع المبادرة

وناشد محافظ أسيوط، جميع الطلاب الذين تنطبق عليهم الشروط الخاصة بالمبادرة، بالتسجيل على موقع المبادرة واستغلال تلك المبادرة في صقل خبراتهم وتأهيلهم لمواكبة التطور والتقدم التكنولوجي، لافتاً إلى أن المبادرة منحة مجانية تقدم للطلاب المتفوقين في الرياضيات والعلوم واللغة الإنجليزية، والذين يتم اختيارهم طبقا لشروط ومعايير قبول محددة لتدريب 3000 طالب وطالبة سنوياً، ليبدأ إعدادهم على المهارات التكنولوجية الحديثة كجيل جديد في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، بالإضافة إلى برنامج تدريبي خاص لتنمية مهاراتهم الشخصية والقيادية، ويتم التنفيذ بالتعاون مع الشركات المحلية والعالمية المتخصصة في تلك المجالات.