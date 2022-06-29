عمليات التعليم: لم نرصد أي مشكلات بامتحانات الثانوية العامة للمكفوفين

أدى طلاب شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة «المكفوفين»، صباح اليوم الأربعاء، امتحان مادة اللغة الأجنبية الأولى «ورقة ثانية»، ضمن امتحانات الدور الأول للعام الدراسي 2021-2022.

وحرص الدكتور رضا حجازي، نائب الوزير لشئون المعلمين ونائب رئيس عام الامتحان، قبل انطلاق الامتحان، على التواصل مع جميع مديري المديريات التعليمية، المتواجدين بغرف العمليات المحلية.

الامتحانات مؤمنة بالكامل

قال حجازي، إن جميع مراحل العمل بامتحانات الثانوية العامة لمدارس المكفوفين، مؤمنه بالكامل بدءًا من طباعة الأسئلة، ومرورًا بنقلها إلى مراكز توزيع الأسئلة، ثم لجان سير الامتحان، ولجان النظام والمراقبة.

لم نرصد أي مشكلات تعوق الامتحان

أوضحت الغرفة المركزية بوزارة التربية والتعليم، أن أجواء امتحان اللغة الأجنبية الأولى، سارت خلال اليوم، بشكل جيد ومنضبط، ودون حدوث أي مشكلات من شأنها تعكير صفو العملية الامتحانية.

وأكدت غرفة العمليات المركزية، أنها تابعت سير الامتحان بالمحافظات، التي يوجد بها لجان سير مكفوفين، ولم تتلق أي ملاحظات.

جدير بالذكر أن يوم السبت المقبل، الموافق 2 يوليو 2022، سوف يؤدي طلاب الثانوية العامة لمدارس المكفوفين، الامتحان في مادة الجغرافيا «ورقة أولى».