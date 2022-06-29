محافظ المنيا يشهد ختام مشروع دعم التعليم المجتمعي

شهد اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، اليوم الأربعاء، الحفل الختامي لمشروع دعم التعليم المجتمعي لعام 2021/ 2022 بمحافظة المنيا، والاحتفال بتخريج 150 طالباً وطالبة من مدارس التعليم المجتمعي للمرحلة الابتدائية، والذي نظمته مؤسسة «مصر الخير» بمسرح المحافظة.

جاء ذلك بحضور اللواء ياسر عبدالعزيز، السكرتير العام المساعد للمحافظة، والمهندس محمد الرشيدي، وكيل وزارة التربية والتعليم، وأحمد حلمي، مدير مكتب مؤسسة «مصر الخير» بالمنيا، وممثلي الاتحاد النوعي للصحة والسكان.

التحديث الشامل لنظام التعليم

أكد المحافظ، خلال كلمته، على حرص الدولة المصرية منذ تولي الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، على الاهتمام بملف التحديث الشامل لنظام التعليم المصري، من رياض الأطفال حتى الشهادة الثانوية، مشيراً إلى أنه على سبيل المثال وليس الحصر، تم في محافظة المنيا إنشاء 436 مدرسة، منذ عام 2014، بما يعادل 22.6% من إجمالي المدارس بالمحافظة، كما يجري العمل في إنشاء 30 مدرسة خلال العام الجاري.

القضاء على ظاهرة التسرب من التعليم

كما أوضح «القاضي» أن الدولة عملت على إتاحة فرص تعليمية جيدة للمتسربين من التعليم، فأنشأت مدارس وفصول التعليم المجتمعي، خاصةً في المناطق التي يوجد فيها مدارس قليلة لا تستوعب عدد الطلاب بالقرى، بما يساعد في القضاء على ظاهرة التسرب من التعليم وخاصةً للفتيات، مؤكداً أن مشروع دعم التعليم المجتمعي يُعد نموذجاً للتنسيق والتعاون المثمر بين المحافظة ومؤسسات المجتمع المدني، وفي مقدمتها مؤسسة «مصر الخير»، التي تمول المشروع، وينفذه الاتحاد النوعي للصحة والسكان.

ويعمل المشروع من خلال 91 مدرسة مجتمعية بجميع مراكز المحافظة التسعة، بإجمالي 2669 طالباً وطالبة بمحافظة المنيا في المرحلة الابتدائية، بالإضافة إلى توفير 132 فرصة عمل للمعلمات، ورفع كفاءتهن، من أجل تقديم فرصة تعليمية ذات جودة عالية.

ووجه محافظ المنيا الشكر والتقدير للقائمين على العمل بمؤسسة «مصر الخير» على جهودهم الدائمة في خدمة أهالينا من الأكثر احتياجاً في كافة ربوع الوطن، وخاصةً في محافظة المنيا، معلناً تقديم كافة سبل الدعم والمساندة لإنجاح جهود المؤسسة، كما وجه الشكر لجميع المعلمين القائمين على العمل بتلك المدارس.

وكرم المحافظ، خلال الاحتفالية، عدداً من الطلاب المتميزين بالمرحلة الابتدائية، كما قدم الطلاب عدداً من الفقرات والعروض الفنية خلال الاحتفالية.