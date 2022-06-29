مصر الأولى أفريقيا في إنتاج السكر.. إنفوجراف

نشر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار إنفوجرافيك جديد بعنوان «مصر الأولى أفريقيا في إنتاج السكر»، يبرز فيه أبرز ما جاء في تقرير الفاو النصف سنوي عن توقعات الغذاء العالمية، التي برز فيها دور مصر كمصدر ومنتج مهم لعدد من السلع؛ حيث جاءت مصر في المرتبة الأولى بفضل اهتمام الحكومة والمستثمرين بالاستثمار في وفرة الإنتاج الزراعي من بنجر السكر.

3.4 % زيادة في إنتاج القمح

كما أشار التقرير إلى أن هناك 3.4% زيادة في إنتاج القمح في مصر بين 2019-2022.

ونتيجة جهود الاستزراع السمكي الكبيرة أصبحت مصر ضمن أهم منتجي سمك القاروص والدنيس عالميًا طبقًا لبيانات عام 2020، كما جاءت مصر ضمن الدول الـ 10 الأوائل المصدرة للأسمدة الفسفورية والنيتروجينية عالميًّا.