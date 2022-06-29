«التموين» تطرح 22 سلعة بأسعار مدعمة على البطاقات

تضخ وزارة التموين شهريا، العديد من السلع الغذائية وغير الغذائية بأسعار مدعمة، بخلاف السلع التموينية الأساسية الإجبارية التي تصرف لبطاقة التموين بناء على حصة البطاقة التي يحددها عدد الأفراد، إذ تخصص الحكومة في منظومة الدعم التمويني لكل فرد مقيد على بطاقة التموين 2 كيس سكر وزجاجة زيت وكيس أرز.

أسعار السلع التموينية الأساسية المصروفة على البطاقة شهريا

وتضخ الشركة القابضة للصناعات الغذائية لمخازن الجملة كميات ثابتة من السلع التموينية، إذ يجري ضخ يوميا 4 آلاف طن من السكر، و3 آلاف طن من الزيت، وألف طن من الأرز، لصرفها للمواطنين من منافذ البقالين بالأسعار التالية:

1- سكر معبأ 1 كجم بسعر 10.5 جنيه.

2 - زيت خليط 800 ملي بسعر 23 جنيها.

3- أرز معبأ 1 كجم بسعر 10 جنيهات.

أسعار السلع المدعمة في منافذ ومجمعات التموين

وتشمل قائمة السلع التي تضخها وزارة التموين في المنافذ والمجمعات والسيارات المتنقلة التابعة لها، 22 سلعة أخرى بخلاف سلع التموين الإجبارية، بأسعار مدعمة، إذ يستطيع أي مواطن حامل للبطاقة التمويينية خلال صرف التموين الشهري شراء ما يرغب من هذه السلع:

1- مكرونة 800 جم بسعر 10.5 جنيه.

2- مكرونة 400 جم بسعر5.25 جنيه.

3- عدس مجروش 500 جم بسعر 11جنيها.

4- فول معبأ 500 جم بسعر 7.50 جنيه.

5- مسلى صناعي 800 جم بسعر 24 جنيها.

6- شاي ناعم 40 جم بسعر 3 جنيهات.

7- صلصة 300 جم بسعر 4.75 جنيه

8- جبنة تتراباك 250 جم بسعر 7 جنيهات.

9- جبنة تتراباك 500 جم بسعر 13 جنيها.

10- مسحوق أتوماتيك 800 كجم بسعر 17.50 جنيه.

11- مسحوق عادي يدوي 800جم بسعر 10.50 جنيه

12- صابون غسيل 125 جم بسعر2.25 جنيه.

13- صابون تواليت 125جم بسعر 5.5 جنيه.

14- لبن جاف 125 جم بسعر 20 جنيها.

15- خل 5% 900 ملي بسعر 4.25 جنيه.

16- کیس ملح طعام 300 جم بسعر جنيه واحد.

17- بار حلاوة طحينية ساده 40 جم 2 جنيه.

18- کیس سايل غسيل أواني 80 جم بـ 2 جنيه.

19- بسكويت يويوز سادة جنيه واحد.

20- بسكويت يويوز ويفر أنواع بسعر 2 جنيه.

21- بسكويت تومورو أنواع 3 جنيهات.

22- بسكويت بوو أنواع 3 جنيهات.