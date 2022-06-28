شوادر التموين تكتفي بطرح خراف لأضحية العيد: لا يوجد عجول

أكدت وزارة التموين والتجارة الداخلية، على توافر خراف عيد الأضحى بأسعار مخفضة في شوادر الوزارة على مستوى محافظات الجمهورية والبالغ عددها 39 شادرا لطرح أضحية العيد من الخراف فقط، بأسعار مخفضة ومدعمة للمواطنين عن أسعار الأضاحي في الشوادر الخاصة.

سعر الخراف الحية في شوادر وزارة التموين

واكتفت وزارة التموين، بطرح الخراف فقط في الشوادر بسعر 90 جنيها ثمن كيلو الخروف القائم، إذ يبلغ متوسط وزن الخروف 60 كيلو، بحسب ما أكد وزير التموين الدكتور علي المصيلحي في تصريحاته بالمؤتمر الصحفي ظهر الأحد للإعلان عن أسعار الأضاحي، مؤكدا عدم طرح عجول في شوادر الوزارة.

فيما أكدت وزارة التموين، أن ‏عمليات الضخ اليومي للحوم السودانية الطازجة واللحوم البرازيلية ‏المجمدة تتم بشكل منتظم يوميا بمناسبة عيد الأضحى المبارك، موضحة أنه يتم ضخ يوميا 120 ‏طنا من اللحوم السودانية، و40 طنا يوميا من اللحوم البرازيلية ‏المجمدة، من أجل إتاحة وتوفير اللحوم أمام المواطنين.

تخفيض سعر اللحوم في المجمعات الاستهلاكية

وكان الدكتور علي المصيلحي، أعلن عن تخفيض سعر اللحوم البرازيلي المجمدة ‏التي تتيحها الوزارة في فروع المجمعات الاستهلاكية من 90 جنيها إلى 85 جنيها، وأشار إلى أن اللحوم السوداني ‏الطازجة تباع بالمجمعات الاستهلاكية بـ115 جنيها، أما اللحم الضأن المبرد بسعر 130 جنيها للكيلو.

الكميات المتاح شراؤها من اللحوم في المجمعات

فيما تتيح وزارة التموين من خلال فروع المجمعات الاستهلاكية على مستوى الجمهورية والبالغ عددها 1300 مجمع، للمواطنين شراء ما يحتاجونه من كميات من اللحوم دون التقيد بكميات محددة، سواء من اللحوم السوداني أو الضأن المبرد أو اللحوم البرازيلي المجمدة.