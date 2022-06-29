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عاجل.. «التموين» تمنح أصحاب البطاقات شهرين للإبلاغ عن حذف المتوفين

كتب:

وفاء الصعيدي
12:44 م | الأربعاء 29 يونيو 2022
بطاقة التموين.. صورة أرشيفية

بطاقة التموين.. صورة أرشيفية

أصدر الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، قرارا وزاريا برقم «93» بتاريخ 29 يونيو 2022، بمنح مهلة شهرين لتقدم أصحاب البطاقات التموينية من تلقاء أنفسهم بحذف المتوفين والمسافرين للخارج والأفراد الزائدة لأية أسباب أخرى، دون غرامة حيث يتم الإعفاء من فروق الأسعار، وذلك بداية من شهر يوليو حتى نهاية أغسطس، مع تقديم المستندات الرسمية لمكاتب التموين.

المادة الأولى:

يتم إعفاء أصحاب البطاقات التموينية من فروق الأسعار لمن يتقدم من تلقاء أنفسهم بخصم الأفراد الزائدة على بطاقاتهم التموينية وذلك لمدة شهرين.

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بقلم وفاء الصعيدي

صحفية معنية بتغطية وزارة التموين والتجارة الداخلية وجهاز حماية المستهلك.