المؤبد لـ«ترزى» ألقى «مية نار» على زوجته و3 من أسرتها بكفر الشيخ

قضت محكمة جنايات كفر الشيخ، اليوم الأربعاء، برئاسة المستشار حسام محمد صالح، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين يوسف عدلي خليل، وحمدي معوض عبدالتواب، وسكرتارية محمد خليفة، بمعاقبة «ترزي» بالسجن المؤبد، لاتهامه بالشروع في قتل زوجته وعدد من أفراد أسرتها، من خلال سكب مادة حارقة «مية نار»، عليهم داخل منزلهم الكائن بمدينة بلطيم، وذلك في أحداث القضية رقم 25585 لسنة 2021 جنايات مركز شرطة البرلس، والمقيدة برقم 3881 لسنة 2021 كلي كفر الشيخ.

إحالة المتهم لمحكمة الجنايات

وأمر المحامي العام لنيابة كفر الشيخ الكلية، في وقت سابق، بإحالة «ح. م.»، 37 سنة، ترزي ملابس، يقيم بمدينة بلطيم، إلى محكمة جنايات كفر الشيخ، لاتهامه بالشروع في قتل زوجته و3 من أفراد أسرتها، وذلك في يوم 2 نوفمبر 2021، بدائرة مركز البرلس، حيث شرع في قتل المجني عليهم عمداً مع سبق الإصرار، وأعد لذلك الغرض «جركن» أسود، بداخله مادة حارقة «مية نار».

المتهم يلقي «مية نار» على زوجته و4 من أسرتها

وتبين من أمر الإحالة أنه بعد إبصار المتهم للمجني عليهم، سكب عليهم ما بداخل «الجركن»، ما أدى إلى إصابتهم بحروق مختلفة، وأكدت التحريات صحة الواقعة، وأثبتت قيام المتهم بإلقاء مادة كاوية على أسرة زوجته، وإصابة 4 أشخاص بحروق من الدرجات الثلاث.