وفاة ربة منزل أشعل شقيق زوجها النيران فيها قبل 3 أسابيع بالشرقية

لفظت ربة منزل أنفاسها الأخيرة داخل مستشفى ههيا للحروق في محافظة الشرقية، قبل قليل، متأثرةً بإصابتها بحروق بنسبة 70%، بعدما أشعل شقيق زوجها النيران فيها، وذلك بعد نحو 3 أسابيع من احتجازها بالمستشفى.

وألقت الأجهزة الأمنية القبض على سائق لاتهامه بإشعال النيران في زوجة شقيقه، بسبب خلافات على شقة، ورغبة المتهم في إخراج شقيقه وزوجته منها، حتى يتمكن من الزواج في الشقة، وتم إحالته للنيابة التي أمرت بحبسه على ذمة التحقيقات، وتم عرضه على محكمة الجزئية بأبوحماد، التي قررت تجديد حبسه 15 يوماً على ذمه التحقيقات.

إخطار مدير أمن الشرقية بإصابة سيدة بحروق

تلقى اللواء محمد والي، مدير أمن الشرقية، إخطاراً من مستشفى أبوحماد المركزي باستقبال سيدة تُدعى «هناء ع. أ.»، 30 سنة، ربة منزل، مقيمة بمدينة أبو حماد، مصابة بحروق من الدرجة الأولى، بنسبة تجاوزت 60%، وجرى تحويلها إلى مستشفى ههيا للحروق، لتلقي العلاج اللازم.

القبض على المتهم بإشعال النار في زوجة شقيقه

وعلى الفور، انتقلت قوة من الشرطة في مركز أبو حماد إلى محل الواقعة، لإجراء التحقيقات والفحوصات اللازمة، وتبين أن وراء ارتكاب الواقعة شقيق زوج المصابة، يعمل سائقاً، حيث قام بسكب البنزين عليها، ثم أشعل النار فيها، خلال مشاجرة بينهما بسبب الخلاف على الشقة، ورغبته في إخراجها وزوجها منها، حتى يمكنه الزواج بالشقة.

ألقت قوات الشرطة القبض على المتهم، وتمت إحالته إلى الجهات المختصة لتولي التحقيقات واستكمال الإجراءات القانونية حيال الواقعة، حيث أمرت النيابة العامة بمركز شرطة أبوحماد بحبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيق، ثم تم عرضه على محكمة الجزئية بأبوحماد، التي قررت تجديد حبسه 15 يوماً على ذمه القضية.