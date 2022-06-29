محافظ الشرقية يوجه بسرعة تحصيل المستحقات والمتأخرات الخاصة بالدولة

كلف الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، رؤساء المراكز والمدن والأحياء باستمرار تفعيل دور أقسام الإيرادات بكل مركز ومدينة وحي والالتزام التام بتحصيل كل المستحقات والمتأخرات الخاصة بالدولة، تعظيماً للإيرادات وحفاظاً على المال العام، وذلك خلال ترأسه اجتماع المجلس التنفيذي للمحافظة.

خطة التطوير والتجميل في مدن محافظة الشرقية

ناقش الاجتماع موقف الإعلانات وتمت الإشارة إلى أن إدارة الإعلانات بالديوان العام بالتنسيق مع الجهات المعنية خلال الشهر الجاري، قامت بإزالة 652 إعلانا مخالفا وسحبت ترخيص401 إعلان أخرى، حفاظاً على المال العام وتماشياً مع خطة التطوير والتجميل التي تشهدها مدن المحافظة.

كما استعرض الاجتماع تقرير اللجنة المشكلة بالقرار رقم 3820 لسنة 2022 م، بخصوص دراسة ومراجعة المقترح المقدم من إدارة السياحة بشأن منظومة المطاعم والكافيهات والمنشآت غير المقيمة سياحياً، حيث تمت الإشارة إلى أنه بدراسة الوضع الحالي تبين عدم وجود قاعدة بيانات واضحة بالاسم التجاري والخدمات المقدمة وعدم وجود مدير مسئول مزاول للمهنة، وكذلك عدم وجود عمالة مؤهلة، بالإضافة إلى التعديل المستمر لقوائم الأسعار وإضافة رسوم غير قانونية وعدم وجود سجلات موردين بالمنشآت وضعف التجهيزات الفندقية وعدم صلاحيتهاـ ليقرر المجلس السير في إجراءات موافقات (تقديم الخدمة - قوائم الطعام - مزاولة مهنة مدير مسئول) استناداً إلى قانون الإدارة المحلية رقم 43 لسنة 1979 وقانون المحال العامة رقم 154 لسنة 2019 وقرار وزير التموين والتجارة الداخلية رقم 297 لسنة 1980.

مناقشة الخطة الاستثمارية للعام المالي 2021 / 2022

وخلال الاجتماع تم مناقشة موقف تنفيذ الخطة الاستثمارية والموحدة للعام المالي 2021/2022، والتي جاءت باعتماد يبلغ 730 مليون جنيه وبنسبة تنفيذ 100%، ووجه المحافظ، رؤساء المراكز والمدن والأحياء، بسرعة الانتهاء من المقايسات والبدء في إجراءات الطرح لمشروعات الخطة الاستثمارية للعام المالي الجديد لتعود بالنفع والفائدة على أهالي الشرقية.