«الناتو» يرحب بمشاركة «زيلنيسكي» ويدعمه في حربه خلال البيان الختامي

أعلن رؤساء دول وحكومات حلف شمال الأطلسي «الناتو»، اليوم الأربعاء، خلال اجتماعهم في العاصمة الأسبانية مدريد البيان الختامي لقمة الحلف، حيث جاء نص البيان الختامي في عدة نقاط كالتالي:

- اجتمعنا في مدريد مع عودة الحرب إلى القارة الأوروبية، إننا نواجه وقتًا حرجًا لأمننا وسلامنا واستقرارنا الدوليين، ونقف معا في وحدة وتضامن ونعيد التأكيد على الروابط الدائمة عبر الأطلسي بين بلدينا.

- «الناتو» هو حلف دفاعي، ولا يشكل أي تهديد لأي دولة، ويظل الناتو أساس دفاعنا الجماعي والمنتدى الأساسي للمشاورات والقرارات الأمنية بين الحلفاء.

- إن التزامنا بمعاهدة واشنطن، بما في ذلك المادة 5، في هذه البيئة الأمنية المتغيرة جذريًا، تمثل هذه القمة علامة فارقة في تعزيز تحالفنا وتسريع تكيفه، كما أننا متحدون في التزامنا بالديمقراطية والحرية الفردية وحقوق الإنسان وسيادة القانون.

- إننا نلتزم بالقانون الدولي وبأهداف ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة، ونحن ملتزمون بدعم النظام الدولي القائم.

إدانة الحرب الروسية على أوكرانيا

كما أدان أعضاء حلف «الناتو»، ما وصفوها بـ«الحرب العدوانية الروسية على أوكرانيا»، بأشد العبارات الممكنة، لافتين إلى أنّ تلك الحرب تقوض بشكل خطير الأمن والاستقرار الدوليين: إنه «انتهاك صارخ للقانون الدولي وتسببت الوحشية المروعة التي تمارسها روسيا في معاناة بشرية هائلة وعمليات تشريد جماعي، ما أثر بشكل غير متناسب على النساء والأطفال».

وتابع البيان: «تتحمل روسيا المسؤولية الكاملة عن هذه الكارثة الإنسانية، يجب على روسيا تمكين وصول المساعدات الإنسانية بشكل آمن ودون عوائق ومستدام»، مشيرين إلى أنّ الحلفاء يعملون مع أصحاب المصلحة المعنيين في المجتمع الدولي لمحاسبة جميع المسؤولين عن جرائم الحرب، بما في ذلك العنف الجنسي المرتبط بالنزاع.

كما عملت روسيا عن قصد، على تفاقم أزمة الغذاء والطاقة، ما أثر على مليارات الأشخاص حول العالم، بما في ذلك من خلال عملياتها العسكرية.

- يعمل الحلفاء بشكل وثيق لدعم الجهود الدولية لتمكين تصدير الحبوب الأوكرانية والتخفيف من أزمة الغذاء العالمية. سوف نستمر في مواجهة أكاذيب روسيا ورفض خطابها غير المسؤول.

يجب على روسيا أن توقف هذه الحرب على الفور وتنسحب من أوكرانيا، يجب أن تنهي بيلاروسيا تواطؤها في هذا الأمر.

ترحيب الناتو بمشاركة الرئيس الأوكراني

كما رحب أعضاء الحلف بمشاركة الرئيس الأوكراني فولودمير زيلينسكي في هذه القمة: «إننا نقف في تضامن كامل مع حكومة وشعب أوكرانيا في الدفاع البطولي عن بلادهم، نكرر دعمنا الثابت لاستقلال أوكرانيا وسيادتها وسلامتها الإقليمية داخل حدودها المعترف بها دوليًا والتي تمتد إلى مياهها الإقليمية».

- نحن نؤيد تمامًا حق أوكرانيا الأصيل في الدفاع عن النفس واختيار الترتيبات الأمنية الخاصة بها. نرحب بجهود جميع الحلفاء المشاركين في تقديم الدعم لأوكرانيا. سنساعدهم بشكل مناسب، مع إدراك وضعهم المحدد.

- ما زلنا نواجه تهديدات واضحة من جميع الاتجاهات الاستراتيجية، يمثل الاتحاد الروسي أكبر تهديد مباشر وأهم لأمن الحلفاء والسلام والاستقرار في المنطقة الأوروبية الأطلسية. لا يزال الإرهاب، بجميع أشكاله ومظاهره، يشكل تهديدا مباشرا لأمن شعوبنا، وللاستقرار والازدهار الدوليين.

إننا نرفض الإرهاب بشكل قاطع وندينه بأشد العبارات الممكنة، بعزم وتصميم وتضامن، سيواصل الحلفاء مواجهة التهديدات الروسية والرد على أعمالها العدائية ومحاربة الإرهاب، بطريقة تتفق مع القانون الدولي.

- سنعزز شراكاتنا بشكل أكبر حتى تستمر في تلبية مصالح كل من الحلفاء والشركاء. سنناقش المقاربات المشتركة للتحديات الأمنية العالمية حيث تتأثر مصالح الناتو، ونتشارك وجهات النظر من خلال مشاركة سياسية أعمق، ونبحث عن مجالات محددة للتعاون لمعالجة المخاوف الأمنية المشتركة، سنمضي قدمًا الآن في تعزيز مشاركتنا مع المحاورين الحاليين والمحتملين خارج المنطقة الأوروبية الأطلسية.