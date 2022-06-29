حالة الطقس غدا الخميس 30-6-2022 في مصر.. ارتفاع الرطوبة ونشاط الرياح

أعلن خبراء الأرصاد الجوية، في بيان منذ قليل، عن توقعات حالة الطقس ودرجات الحرارة غدا الخميس الموافق 30 يونيو 2022 على مدن ومحافظات الجمهورية، إذ يسود طقسا شديد الحرارة على محافظة جنوب سيناء ومحافظات شمال وجنوب الصعيد ، وحارا على محافظات القاهرة ومحافظات الوجه البحري والسواحل الشمالية الشرقية والسواحل الغربية وذلك خلال ساعات النهار.

طقس معتدل الحرارة ليلا

وأكدت الهيئة العامة للأرصاد الجوية أن حالة الطقس سيكون معتدل الحرارة على جميع مدن ومحافظات الجمهورية مع بداية ساعات الليل، مع استمرار نشاط الرياح الشمالية الغربية المتقطعة، على عدد من مدن ومحافظات الجمهورية، ما يقلل الشعور بارتفاع درجات الحرارة وزيادة نسب الرطوبة خاصة خلال ساعات المساء، ومن المتوقع أن تسجل درجات الحرارة غدا الخميس، على كل من محافظات القاهرة الكبرى والوجه البحري 34 للدرجة العظمى و23 بالنسبة للدرجة الصغرى.

وأشارت الأرصاد الجوية إلى أن من أكثر الظواهر الجوية غدا الخميس 30 يونيو، من المتوقع أن يكون غائما جزئيا على مناطق متفرقة من السواحل الشمالية الشرقية والسواحل الغربية، في حين يسود طقسا مشمسا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال وجنوب الصعيد، وجنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر، مع استمرار نشاط الرياح الغربية على السواحل الشمالية الشرقية والغربية وجبال البحر الأحمر وجنوب سيناء وشمال الصعيد.

درجات الحرارة غدا الخميس 30 يونيو

وعن درجات الحرارة المتوقعة غدا الخميس على عدد من محافظات الجمهورية، فهي كالتالي:

- القاهرة الكبرى والوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 34 والصغرى 23.

- السواحل الشمالية: درجة الحرارة العظمى 29 والصغرى 23.

- جنوب سيناء: درجة الحرارة العظمى 37 والصغرى 27.

- شمال الصعيد: درجة الحرارة العظمى 35 والصغرى 24.

- جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 39 والصغرى 28.