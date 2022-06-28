حالة الطقس غدا الأربعاء 29-6-2022 على مصر

كشف خبراء الأرصاد عن توقعاتهم بشأن حالة الطقس غدا الأربعاء، حيث يتوقع ارتفاع نسبة الرطوبة نهارًا، ما يزيد من الاحساس بحرارة الطقس.

حالة الطقس غدًا

ووفق بيان الهيئة العامة للأرصاد الجوية، فإنّ حالة الطقس غدًا الأربعاء خلال ساعات النهار، تكون شديد الحرارة على جنوبي البلاد والصعيد، وشمال الصعيد، فيما تنخفض درجات الحرارة بشكل بسيط، ليصبح الطقس حار على القاهرة الكبرى والوجه البحري، والسواحل الشمالية الغربية والسواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء.

وبحسب خبراء الأرصاد، يشهد طقس الغد ارتفاع نسبة الرطوبة، ما يزيد من الاحساس بحرارة الطقس عن المتوقع في الظل بقيم تتراوح من 2 إلى 3 درجة مئوية، بينما خلال ساعات الليل يكون الطقس معتدل على الأنحاء كافة.

أما عن الظواهر الطبيعية، فتشهد البلاد نشاط للرياح على السواحل الشمالية العربية، وجنوبي سيناء، ما يقلل الإحساس بارتفاع درجات الحرارة ونسبة الرطوبة ليلا.

درجات الحرارة غدا

وعن درجات الحرارة المتوقعة غدا على جميع مدن ومحافظات الجمهورية، فجاءت على النحو التالي:

القاهرة 34 23

الإسكندرية 30 23

وادي النطرون 34 23

طنطا 34 23

شبين الكوم 34 23

دمنهور 32 22

بلطيم 30 22

مطروح 29 22

السلوم 31 23

سيوة 39 21

بورسعيد 32 24

دمياط 29 23

الزقازيق 34 24

المنصورة 34 24

الإسماعيلية 35 23

السويس 34 23

العريش 31 22

رفح 30 21

رأس سدر 36 24

نخل 30 17

نويبع 35 24

طابا 32 21

كاترين 31 16

الطور 34 24

شرم الشيخ 38 27

الغردقة 37 28

مرسى علم 36 28

الفيوم 35 25

بني سويف 35 24

المنيا 36 24

أسيوط 37 25

سوهاج 37 25

قنا 38 26

الأقصر 39 27

أسوان 40 28

إدفو 40 27

أبو سمبل 41 27

الوادي الجديد 39 25

شلاتين 38 26

أبو رماد 37 25

حلايب 33 28

رأس حدربة 32 27