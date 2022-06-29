مصطفى سالم عن 30 يونيو: نقف إجلالا ليوم طردنا فيه طيور الظلام من فوق سماء الوطن

أكد النائب مصطفى سالم وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن اللحظات الأولى لثورة 30 يونية الخالدة لا تزال في ذاكرة الشعب المصري حية بكل تفاصيلها، فعندما تقين الشعب المصري أن نظام حكم الإخوان ما هو إلا نفق مظلم، وكلما مرت الأيام اشتد ظلامه كانت هناك حالة من اليأس والإحباط تسيطر على الموقف كله، وأشار سالم إلى أن هذه الحالة تبددت عندما جاءتنا إشارة من القائد الأعلى للقوات المسلحة الرئيس عبدالفتاح السيسي فهمناها وفهمنا ماذا يقصد عندما قال إن مصر لن تضيع.

الشعب المصري ينتفض ضد الإخوان

وأضاف سالم، أن الشعب المصري انتفض على حكم جماعة الإخوان الإرهابية من أجل الإطاحة بنظامها وإعادة مصر إلى المسار الصحيح، وكانت «الملحمة»، وكأنها اختبار حقيقي لمعدن المصريين عندما يشعرون أن الخوف ليس على الحياة اليومية العادية ولكنه على الأرض والوطن.

وأضاف وكيل لجنة الخطة والموازنة : «يظل اسم ثورة يونية مرتبطا بِاسم الزعيم الوطني عبدالفتاح السيسي، والقوات المسلحة الباسلة، وجهاز الشرطة الهُمام الذي ساعد ودعم وحمى وقدم الشهداء من أجل مصر».

وأوضح أننا قد نشعر أحيانا بالأزمات الاقتصادية ونشتكي من التضخم والغلاء وطاحونة الحياة، ولكننا نقف إجلالا ليوم استطعنا فيه طرد طيور الظلام من فوق سماء الوطن، وكلنا يعلم الفرق ويشعر به».

مصطفى سالم يوجه التحية لأرواح الشهداء

ووجّه وكيل الخطة والموازنة التحية لأرواح الشهداء من الجيش والشرطة، وتحية للشعب المصري العظيم والدول العربية الشقيقة التي مدت لنا يد العون وكانت بمثابة السند والدعم لمصرنا الحبيبة وتحية للقائد الكبير الرئيس السيسي الذي يحاول جاهدا أن يرتقي بالوطن ويحميه من المخاطر ويعبر به إلى الأمان والاستقرار.