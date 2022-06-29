«الراعي» يطالب التربية والتعليم بالتوسع في مكافحة المخدرات بالمناهج الدراسية

عقد حزب مستقبل وطن أمانة مدينة بدر بالقاهرة، ندوة عن المخدرات المستحدثة وآثارها، حاضر فيها دكتور لواء عبد الوهاب الراعي، أستاذ إدارة الأزمات بجامعة الدلتا والأكاديميات العسكرية، وخبير مكافحة الجريمة المنظمة، واللواء علاء زكريا الخبير الأمني، بحضور أمين وأمناء أمانة الحزب، ولفيف من الجمهور.

أهمية دور الأب والأم

وتناول الراعي، أهمية دور الأب والأم فى تحمله لمسؤولياته أمام الله في التربية الصحيحة لأولاده، وألقى الضوء على كيفية استهداف مصر بالمخدرات، ومن هم القائمين عليها، وتطور إجراءات الدولة تشريعيا وأمنيا وعسكريا في مكافحة المخدرات، والأثار المختلفة لمشكلة المخدرات، مطالبا وزارة التربية والتعليم، بالتوسع فى تناول المخدرات وأخطارها بالمناهج الدراسية للنشئ.

كيفية التعرف على المدمن

وعرض اللواء علاء زكريا ملخص لأنواع المخدرات، وكيفية التعرف على المدمن، وأسباب الإدمان وأعراض الانسحاب منه، وآليات التعامل مع المدمن كمريض نفسي أولا.

وانتهى اللقاء، بمناقشة وأسئلة حرة بين الحضور الذين طالبوا إدارة الندوة، بتكرارها بصورة أوسع نطاقا، من حيث حضور مزيد من الشباب، نظرا لكونها لاقت قبولا واستحسانا بينهم، ووافق الجميع بالندوة على إقرار توصية اللواء الراعي لوزارة التربية والتعليم.