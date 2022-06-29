رئيس حي الأسمرات: تطور سلوكي ومجتمعي كبير للسكان بدعم القيادة السياسية

قال حسن الغندور، رئيس حي الأسمرات، إن الحي وفر حياة أدمية لأكثر من 18 ألف أسرة، بدعم من القيادة السياسية برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي، لافتا إلى أنه منذ اليوم الأول لنقل الأهالي لحي الأسمرات، يتم توفير كل أنواع الدعم لهم، خاصة تعديل السلوكيات والقيم الاجتماعية.

زيارة الأهالي إلى حي الأسمرات قبل النقل الفعلي

وأوضح «الغندور» خلال استضافته ببرنامج «الستات مايعرفوش يكدبوا»، المذاع على فضائية «CBC»، أن المحافظة قررت زيارة الأهالي إلى حي الأسمرات قبل النقل الفعلي إليه كتمهيد لهم وتعريفهم بالحياة الجديدة المخطط نقلهم إليها، مشيرا إلى أنه منذ اليوم الأول وتوفرت لهم الخدمات بشكل متكامل ومنها الخدمات الصحية من خلال 4 مراكز صحية متكاملة تقدم خدمتها للأهالي بجنيه واحد فقط للكشف والعلاج، مع وجود سيارتين إسعاف لخدمة أهالي الحي.

مكتب صحة لتقديم الخدمات الصحية وأعمال تسجيل المواليد

وأشار « الغندور » إلى أن الحي به مكتب صحة لتقديم الخدمات الصحية وأعمال تسجيل المواليد، بالإضافة لـ4 مدارس للتعليم الأساسي ومدارس التعليم المزدوج والتي شهدت تخرج أول دفعة فنية، مضيفا أن الحي يتضمن عدد من دور الحضانات المؤهلة على أعلى مستوى.

وأكد رئيس حي الأسمرات، أن الحي يتضمن 3804 ولد وبنت يمارسون النشاط الرياضي، وقد حصل الحي على بطولة القاهرة في الكونغ فو 4 مرات، مع وجود فريق كرة القدم النسائية الذي يتضمن 129 لاعبة من بنات الحي.