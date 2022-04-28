أحمد حسن يوجه تحية وشكر للرئيس السيسي وسط أطفال حي الأسمرات

استضاف برنامج «نجوم السماء» النجم أحمد حسن، لاعب النادي الأهلي ومنتخب مصر السابق، أثناء تواجده في ملعب في حي الأسمرات الجديد من أجل الاحتفال برمضان وسط أهل حي الأسمرات، مبينا أنه سعيد لتواجده في هذا المكان عقب إنشائه مؤخرا، متابعا: «أحلى حاجة في الدنيا تعمل حاجة تسعد بها الناس اللي حواليك، وإحنا في حي الأسمرات اللي في مدن كتيرة زيه، عشان نبقى وسط أهلنا وأنا سعيد إني موجود هنا في مكان بقى حاجة تانية وصحي وآمن».

شكر وتحية إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي

وقال «حسن» خلال استضافته في برنامج «نجوم السماء» المذاع على القناة الأولى مساء اليوم الخميس، إنه يتوجه بالشكر إلى كل من شارك في تطوير حي الأسمرات ويحيى الرئيس عبد الفتاح السيسي الذي يسعى لتوفير حياة كريمة لكل مواطن مصري، متابعا: «إحنا لسه مكملين مع فريق سكاي دايفنج وفي هدايا كتير هنسعد بها أهلنا في حي الأسمرات».

سعادة أطفال حي الأسمرات

ووزع فريق عمل برنامج «نجوم السماء» الهدايا على أطفال حي الأسمرات، وقال النجم أحمد حسن للأطفال: «مبسوط إني وسطكم، ودي هدايا ليكم ربنا يفرحكم دايما يارب».

فكرة برنامج نجوم السماء

ويستضيف برنامج «نجوم السماء» كل يوم نجم ليقفز من الطائرة فوق سماء مصر في مناطق مختلفة، منها الفيوم ورأس سدر وشرم الشيخ ومحمية رأس محمد، من أجل التمتع بمنظر مصر الخلاب من السماء.