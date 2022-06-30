جولات سياحية لطلاب مدرسة بالغردقة استعدادا لمسابقة «اكتشف التاريخ»

قررت إدارة مدرسة بلال بن رباح للتعليم الأساسي بالغردقة تدشين رحلات وجولات سياحية إلى المعالم السياحية والأثرية بمدن محافظة البحر الأحمر بالتنسيق مع إدارة الغردقة التعليمية برئاسة محمد إبراهيم، وتحت إشراف هشام منير استعدادا لمسابقة «اكتشف التاريخ»، والتي تنظمها وزارة التربية والتعليم بالتعاون مع معهد جوته الألماني، وتستمر فعالياتها حتى 15 أغسطس المقبل 2022م.

جولات سياحية لطلاب مدرسة بلال بن رباح بالغردقة

وقالت تهاني سعيد معلمة الدراسات الاجتماعية والمشرفة على مسابقة اكتشف التاريخ بمدرسة بلال بن رباح للتعليم الأساسي بالغردقة إن إدارة المدرسة برئاسة سماح وجيه مديرة المدرسة فكرت في المسابقة ومد الطلاب بالمعلومات والمعرفة بشكل مختلف.

وأشارت في تصريحات لـ«الوطن»، إلى تنفيذ عدة جولات سياحية لطلاب المدرسة المشاركين في المسابقة المعالم السياحية والأثرية بمدن محافظة البحر الأحمر فتم عمل رحلات للجزر البحرية وعدد من المناطق السياحية والمعالم التاريخية والدينية بالغردقة وعدد من المناطق الأثرية بمدينة القصير جنوب محافظة البحر الأحمر وذلك بالتنسيق مع كمال سليمان رئيس مجلس أمناء المحافظة.

وأكدت سماح وجيه مديرة المدرسة أن الزيارات تستهدف إعداد الطلاب لـ مسابقة اكتشف التاريخ وإمدادهم بالمعلومات واطلاعهم على المناطق التاريخية والأثرية والسياحية بمدن المحافظة بشكل عملي والاستكشاف والبحث عن مصادر الموضوعات بالمسابقة بعيد عن الحفظ وذلك ضمن أهداف المسابقة.

تفاصيل مسابقة اكتشف التاريخ

ومن جانبه أوضح هشام منير وكيل وزارة التربية والتعليم بالبحر الأحمر، أن مسابقة التاريخ على مستوى الجمهورية تنظمها وزارة التربية والتعليم، وبدأت منتصف شهر مارس 2022 وتستمر حتى منتصف شهر أغسطس المقبل من العام الجاري 2022، وتكون أعمار الطلاب المشاركين من 10إلى 17 عامًا وموضوع البحث من البيئة المحيطة، وتهدف إلى الابتعاد عن حفظ للمناهج والاهتمام بالتاريخ، ويتم خلالها تكريم أفضل ثلاث مساهمات للفائزين بالجوائز على مستوى الجمهورية.