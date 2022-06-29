مصرع شخصين وإصابة ثالث في حادثي تصادم بالشرقية

لقى شخصان على الأقل مصرعهما في حادثين منفصلين بمحافظة الشرقية، اليوم الأربعاء، حيث أسفر تصادم بين سيارتي نقل على طريق «بلبيس - العاشر من رمضان»، عن مصرع أحد الأشخاص، كما أسفر حادث انقلاب دراجة بخارية «موتوسيكل»، على طريق «البلاشون - ميت جابر»، بدائرة مركز منيا القمح، عن مصرع شخص آخر، وإصابة ثالث.

تصادم سيارتي نقل على طريق العاشر من رمضان

تلقى اللواء محمد والي، مدير أمن الشرقية، إخطاراً يفيد ورود بلاغ بمصرع شخص يُدعى «محمود حسن جميل دسوقي»، 45 سنة، مقيم بمحافظة الدقهلية، إثر حادث تصادم سيارتي نقل على طريق «بلبيس - العاشر من رمضان»، بدائرة مركز بلبيس.

تم نقل جثة المتوفي إلى مشرحة مستشفى بلبيس العام، حيث تم التحفظ عليها تحت تصرف النيابة العامة، وجرى تحرير المحضر اللازم للعرض على جهات التحقيق، لاستكمال الإجراءات القانونية.

انقلاب «موتوسيكل» على طريق منيا القمح

كما تلقى مدير أمن الشرقية إخطارا يفيد بمصرع شاب يُدعى «أحمد هلال محمد فرماوي»، 19 سنة، وإصابة «إسلام أحمد مغاوري»، 19 سنة، بارتجاج في المخ وكدمات متفرقة في الجسم، إثر انقلاب دراجة بخارية «موتوسيكل»، على طريق «البلاشون - ميت جابر»، بدائرة مركز منيا القمح.

تم نقل جثة المتوفي إلى مشرحة مستشفى بلبيس المركزي، حيث تم التحفظ عليها تحت تصرف النيابة العامة، كما تم نقل المصاب إلى نفس المستشفى، وجرى تحرير المحضر اللازم للعرض على جهات التحقيق، لاستكمال الإجراءات القانونية.