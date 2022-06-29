عاجل.. الرئيس الأوكراني يعلن قطع العلاقات مع سوريا

أعلن الرئيس الأوكراني فولودمير زيلينسكي، قطع علاقات أوكرانيا مع سوريا، إثر اعترافها باستقلال دونيتسك ولوغانسك الانفصاليتين المواليتين لروسيا، حسبما أفادت «سكاي نيوز عربية» في نبأ عاجل لها.

سوريا تعترف باستقلال الانفصاليين

وفي وقت سابق، اليوم، أعلنت وزارة الخارجية السورية قرار الحكومة بالاعتراف باستقلال وسيادة كل من جمهوريتي لوغانسك ودونيتسك الشعبيتين.

وقال مصدر رسمي في وزارة الخارجية والمغتربين:«تجسيدا للإرادة المشتركة والرغبة في إقامة علاقات في المجالات كافة فقد قررت الجمهورية العربية السورية الاعتراف باستقلال وسيادة كل من جمهورية لوغانسك الشعبية وجمهورية دونيتسك الشعبية».

وأضاف المصدر أنه يجرى التواصل مع كلا البلدين للاتفاق على أطر تعزيز العلاقات بما فيها إقامة علاقات دبلوماسية وفق القواعد المتبعة.