حظك اليوم برج الجدي الخميس 30-6-2022 مهنيا وعاطفيا

مولود برج الجدي يمتلك شخصية مسئولة، كما أنه مرتبط بعائلته وأهله بشكل كبير، ويحب قضاء وقت فراغه برفقتهم، ويدافع عن مواقفه بقوة ولا يحب أن يغير شخص آخر من آراءه، ولا يقتنع بها بسهولة، ولا يفضل مولود هذا البرج الزواج في سن مبكر على الإطلاق، وما يدفعه إلى ذلك إحساسه الشديد بالمسئولية، والذي يجعله يحمل على عاتقه الكثير من المسئوليات، ويحب الوصول إلى المناصب القيادية.

ويتميز مولود برج الجدي بانه لديه قدرة كبير على وضع الخطط الناجحة، وليس من السهل أن يتم تحطيم جدران مولود هذذا البرج والدخول إلى عالمه، ويبحث هذا البرج دائما عن الحظ اليومي الخاص به، لذلك نقدم له من خلال هذا التقرير حظك اليوم برج الجدي على الصعيد المهني والصعيد العاطفي وفق خبيرة علم الفلك عبير فؤاد.

حظك اليوم برج الجدي على الصعيد المهني

القمر في مواجهة برجك وعليك اليوم أن تعتمد الدقة خاصة إذا كنت مطالبا بتوقيع عقود أو أوراق.

حظك اليوم برج الجدي على الصعيد العاطفي

يطالبك الفلك بالصبر في علاقتك بالأحباب أو بشريك حياتك.

عيوب برج الجدي

ومن أبرز عيوب برج الجدي أنه يتصف بقلة المرح، ويغلب عليه طابع الجدية في كل ظروف الحياة، وليس من السهل على مولود برج الجدي الوقوع في الحب، ما يجعله يعاني من الوحدة لفترة زمنية طويلة.