حظك اليوم برج الميزان الأربعاء 29-6-2022 مهنيا وعاطفيا

مواليد برج الميزان من الشخصيات الانطوائية والتي ترفض الخروج كثيرًا من المنزل، لذلك يميل إلى أداء الأعمال عن بعد، كما أنه من الشخصيات المترددة في اتخاذ قرارتها، فهو يحتاج لوقت طويل حتى يقتنع بآرائه.

وفيما يلي، يستعرض موقع «الوطن»، في إطار الخدمات الإخبارية التي يقدمها للقراء فيما يخص حركات الفلك والكواكب وتأثيرها على مواليد برج الميزان، حظك اليوم على الصعيد المهني والعاطفي وفق خبيرة الأبراج عبير فؤاد.

حظك اليوم برج الميزان مهنيًا

توضح خبيرة الأبراج عبير فؤاد، لمواليد برج الميزان عن حركة الفلك والكواكب اليوم، إن حظك اليوم على الصعيد المهني والعملي، يكون القمر الجديد في وضع معاكس.. قد تحاصرك عيون أو مكائد وينصحك الفلك بالعمل في صمت وتوخي الحذر، وانتبه لحقوقك.

حظك اليوم برج الميزان عاطفيًا

وتضيف «فؤاد» على المستوى العاطفي والعائلي فإن أصحاب هذا البرج اليوم، عليهم التحكم في العصبية كي لا يخلق لنفسه عداوات.

مشاهير برج الميزان

يميل مواليد برج الميزان لتنفيذ العدالة بين الجميع في العمل، كما أنه يميل إلى العمل بشكل دؤوب ومستمر حتى يصل لما يريد، وعلى رأس نجوم هذا البرج الفنانتين روبي وبشرى، والمطرب محمد منير والفنان عمرو دياب وبهاء سلطان، وعلى المستوى العالمي، ينتمي لبرج الميزان الفنان العالمي ويل سميث، الذي يعد من أشهر الممثلين الأمريكيين.