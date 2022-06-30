حريق 6 أحواش ومنزل في واقعتين مختلفتين بسوهاج دون خسائر بشرية

شهدت محافظة سوهاج في أول ساعات اليوم الخميس، واقعتي حريق في حوشين مختلفين، أحدهما بمركز جهينة والآخر في مركز ساقلتة، وامتدت النيران في كل واقعة إلى حوشين متجاورين، فيما امتدت بمركز جهينة لمنزل أيضا، وقد تمكنت الحماية المدنية من السيطرة على الحريقين.

نشوب حريق في حوش بمركز ساقلتة

في الواقعة الأولى، نشب حريق في حوش بدائرة مركز ساقلتة بمحافظة سوهاج، وبالفحص تبين نشوب الحريق في حوش ملك المدعو «حسين خ م ع»، 34 عاما، عامل، وامتد لحوشين مجاورين ملك «سلمي ح ع ح»، 67 عاما، مزارع، و«عبدالله خ ع ع»، 35 عاما، مزارع، ويقيمان بذات الناحية.

وجرى الدفع بسيارتي إطفاء والسيطرة على الحريق وإخماده، دون حدوث إصابات، وبسؤال المذكورين أفادا بمضمون ما تقدم، وأرجعا سبب الحريق لحدوث ماس كهربائي من التوصيلات العشوائية بحوش الأول، وأضافا باحتراق كمية من البوص وأفلاق النخيل ونفيا الشبهة الجنائية.

حريق منزل وثلاثة أحواش بجهينة

وفي الواقعة الثانية، نشب حريق في حوش بناحية دائرة مركز جهينة بمحافظة سوهاج، وتبين نشوب الحريق بحوش مكون من طابق واحد ومشيد بالطوب اللبن، ملك المدعو «محمد ص ح ق»، 39 عاما، حاصل على دبلوم، ويقيم بذات الناحية، وامتد الحريق لحوشين مجاورين، ملك «محمد ر ا ص»، 52 عاما، عامل زراعي، ويقيم بذات الناحية، وكذلك منزل «عفاف ع ا ع»، 40 عاما، ربة منزل وتقيم دائرة المركز.

وجرى الدفع بسيارة إطفاء والسيطرة على الحريق وإخماده، دون حدوث إصابات، وأفاد المذكورين بمضمون ما تقدم وأرجعوا سبب الحريق لقيام المدعو «محمد ص ح ق» بإشعال النيران في بعض المخلفات بفناء الحوش، وتطاير شرر منها للحوشين المجاورين، وأضافوا باحتراق بعض المنقولات المنزلية وكمية من البوص وأفلاق النخيل، ونفوا الشبهة الجنائية.

جرى تحرير المحاضر اللازمة وتولت النيابة العامة التحقيقات.