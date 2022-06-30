مصور فيديو آمال ماهر: كويسة.. ومفيش حد يقدر يقرب من مصري

نشر كريم مسلم، مصور فيديو الفنانة آمال ماهر، الذي طمأنت فيه جمهورها اليوم، صورة من الفيديو.

كريم مسلم: مبسوط إني شفتها

وقال كريم مسلم عبر صفحته الشخصية على موقع «فيسبوك»: «أنا عايز أقول إني واحد من جمهورها الكبير، ومبسوط إني شفتها النهاردة وصورتها، والحمد لله هي كويسة ومفيش حد يقدر يقرب من مصري في حضن بلده».

كانت آمال ماهر ظهرت في فيديو طمأنت فيه جمهورها، قائلة: «انتظروني قريبا.. أنا كويسة وبخير.. حبيت أطمنكم عليا.. معلش الفترة اللي فاتت معرفتش أكون متواجدة معاكم.. كان عندي كورونا، بس الحمد لله تعافيت وحبيت اطمنكم عليا».

وتضمنت رسالة آمال ماهر في أول ظهور لها لجمهورها، تهنئة للمواطنين بمناسبة ذكرى ثورة 30 يونيو، قائلة: «بحب أهنئ الشعب المصري بذكرى ثورة 30 يونيو.. كل سنة وأنتم طيبين».

ممتنة لكل الحب والخوف اللي شفته ولمسته

وأعربت آمال ماهر، في رسالتها لجمهورها، عن سعادتها البالغة، بدعم جمهورها لها: «أنا حقيقي ممتنة لكم الحب والخوف اللي شفته ولمسته، الحمد لله، وده إنّ دل على شيء، يدل على إنّ ربنا راضي عني.. أنا بشكركم من كل قلبي جمهوري العربي».

يذكر أن الفنانة آمال ماهر كانت قد أحيت آخر حفل غنائي لها عام 2020، أمام الأهرامات، أثناء فترة جائحة كورونا بدون جمهور، وقدمت خلاله باقة من أغنياتها الشهيرة، ثم بعدها قدمت أغنية مسلسل «ليه لأ».