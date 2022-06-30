يوسف الحسيني بعد ظهور آمال ماهر: يجب أن نتعلم ولا نسير وراء شائعات الإخوان

احتفى الإعلامي يوسف الحسيني، بظهور الفنانة آمال ماهر، في مقطع فيديو طمأنت فيه محبيها بمصر والوطن العربي، بالهجوم على جماعة الإخوان الإرهابية؛ إذ ذكر أن الجماعة دائما ما تكذب وتدلس، ودشنت اللجان الإلكترونية الخاصة بهم هاشتاج «اختفاء أمال ماهر».

وأوضح «الحسيني» أن الفنانة آمال ماهر مرت بظروف مرضية بسبب كورونا وبعد ذلك ظهرت في فيديو تطمئن جمهورها، وذلك خلال تقديمه برنامج «التاسعة»، الذي يُعرض على شاشة «الأولى» على التليفزيون المصري.

الحسيني: الإخوان أقذر وأحط جماعة بشرية هتشوفها

وأشار يوسف الحسيني، إلى أنه خلال فترة مرض الفنانة آمال ماهر أطلق الإخوان عدة هشتاجات وعناوين مضمونها: أين اختفت الفنانة آمال ماهر، مؤكدا: «الإخوان دول أقذر وأحط جماعة بشرية هتشوفها، هيفضلوا يلعبوا معانا لعبة مختلفة، منها لعبة القتل وسفك الدماء والتفجير وما إلى ذلك، واللعبة اللى بيشتغلوا عليها اللعب على عقلك، بعد فشلهم في جر البلد إلى دوامة العنف».

وشدد على أن «آمال ماهر في أمان وربنا يقومها بالسلام وتتعافى بشكل كامل من كورونا، ويجب التعلم من الدرس وعدم مشاركة بوستات الإخوان، والبعد عن شائعات الجماعة الإرهابية».

ثورة 30 يونيو كانت حلما للشعب المصري

وبعد الفقرة الخاصة عن آمال ماهر، احتفى الإعلامي يوسف الحسيني بثورة 30 يونيو، إذ ذكر أنها كانت بمثابة حلم لكل المصريين، بأن يكون لدينا بلد ودولة تسمى «دولة المؤسسات، دولة بها الأمن والأمان»، وهو ما حدث بالفعل، موضحا: «بننزل نتمشى في الميدان بدون ما نكون قلقانين من أن يضرب علينا الرصاص أو أن يحدث تفجير، أو أن نسمع خبر اغتيال فلان، أو تفجير المبنى الفلاني في المكان العلاني».