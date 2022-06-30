عمرو خليل عن آمال ماهر: لجان الإخوان الإلكترونية اصطادت في «الميه العكرة»

أعرب الإعلامي عمرو خليل، عن سعادته البالغة بظهور الفنانة والمطربة المصرية آمال ماهر في مقطع فيديو لا يتجاوز الدقيقة، قالت فيه: «جمهوري وأهلي أنا بخير الحمد لله، حبيت أطمنكم عليا، معلش الفترة اللي فاتت ماكنتش قادرة أكون متواجدة معاكم، كان عندي كورونا بس الحمد لله اتعافيت وحبيت إنى أطمنكم عليا، ألف شكر أنا حقيقي ممتنة لكم الحب والخوف اللي شوفته ولمسته.. الحمد لله وده إن دل على شيء يدل إن ربنا راضى عنى، بعد ما شفت كم الحب الهائل والكبير، أنا بشكركم من كل قلبي جمهوري العربي وبحب أهنئ الشعب المصرى بمناسبة ثورة 30 يونيو».

عمرو خليل: الإخوان وراء شائعات اختفاء آمال ماهر

وأضاف «خليل»، خلال تقديمه برنامج «من مصر»، الذي يُعرض على شاشة «سي بي سي»، أن الفنانة أمال ماهر قالت في نهاية الفيديو: «كل سنة وأنتوا طيبين، أنا بخير الحمد لله.. انتظرونى قريب»، موضحًا أنه «كان هناك جدل وشائعات ودخول كتائب اللجان الالكترونية وجماعة الإخوان الإرهابية حول حقيقة وفاة المطربة، هل قتلت أو خطفت أو حبست، ودخلت كتائب إلكترونية لتتهم ناس كتير بالباطل، أنها اختطفت وعذبت وقتلت، ولا أحد يريد أن يتكلم، خرجت وحسمت الأمر، ونفت أكاذيب وشائعات الجماعة الإرهابية كافة».

فيديو ما يقرب من دقيقة رد على كل المزاعم التي تقال والشائعات

وتابع الإعلامي عمرو خليل: « خرجت المطربة آمال ماهر، ومعظم الناس شاهدتها وطمأنت جمهورها أنها بخير، وأنها كانت تعانى من كورونا وشكرت الناس جميعا وكل من تواصل معها، فيديو ما يقرب من دقيقة رد على كل المزاعم التي تقال والشائعات أنها مخطوفة أو قتلت، والفيديو ينقل حقيقة الوضع، وكان هناك صيد في الماء العكر».