40 أغنية رسمت نجاح ثورة 30 يونيو.. أبرزها «تسلم الأيادي» و«مين هي مصر»

كان صوت الفنانين المصريين سلاحًا مهمًا في نجاح ثورة 30 يونيو، إذ كانت كلمات وألحان الأغنيات التي أطلقها الفنانون، دائما ما تتردد في الميادين قبل وبعد نجاح الثورة، فطُرحت بعضها لدعم حملة تمرد وأخرى كانت سببا لنصر 30 يونيو.

أنغام تقدم أغنيتين قبل وبعد 30 يونيو

خلال الفترة من 30 يونيو 2013 إلى نهاية شهر نوفمبر من نفس العام، قدم الفنانون 40 أغنية وطنية تسرد انتصارات الثورة المصرية، حققت بعضها نجاحًا ساحقًا وبعضها لم يكن له مردود.

يأتي على رأس الأغنيات التي حققت نجاحا كبيرا، أوبريت «تسلم الأيادي» الذي قدمه نخبة من كبار مطربي مصر وهم: « مصطفي كامل، هشام عباس، ايهاب توفيق، حكيم، غادة رجب، سوما، خالد عجاج، سمير الإسكندراني، بوسي، وأحمد كامل»، طُرحت الأغنية لأول مرة في 20 من شهر يوليو من العام ذاته.

زوجة عامر منيب تهدي المصريين أغنية«العسكرية المصرية»

وقبل نجاح الثورة المصرية، كانت هناك 3 أغنيات حملت اسم «تمرد» طُرحت بأصوات مختلفة منها أغنية لوليد سعد، وآخرى لنادر نور والثالثة لهشام شوقي.

كما أهدت السيدة إيمان الألفي، زوجة الفنان الراحل عامر منيب، أغنية زوجها التي سجلها قبل وفاته بعنوان «العسكرية المصرية»، للقوات المسلحة، فيما طرح أحمد جمال أغنية بعنوان «مين هي مصر»، بينما طرح عمرو مصطفى، أغنية أخرى بعنوان «الإرهابي».

تسلم إيدك.. هدية حسين الجسمي للمصريين

وخلال تلك الفترة طرحت المطربة أنغام، أغنيتين الأولى بعنوان «بلدي» وطُرحت قبل ثورة 30 يونيو بأيام قليلة والثانية عقب نجاح الثورة بعنوان «مش من بلدنا» وهي أغنية وطنية كانت تحتفظ بها في مكتبها ورأت أن ثورة يوينو وقتًا مناسبا لطرحها.

وجاءت أغنية «تسلم إيدك»، للفنان الإماراتي حسين الجسمي، من أبرز الأغنيات في تلك المرحلة وهي إهداء للمصريين.