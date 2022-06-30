الاحتلال الإسرائيلي يعتقل 8 فلسطينيين من عدة مناطق بالضفة

نفذت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الخميس، حملة اعتقالات طالت 8 مواطنين فلسطينيين بعد مداهمتها عدة مناطق بالضفة.

اعتقالات رام الله من قبل الاحتلال

اعتقل الاحتلال، في مدينة رام الله، كل من «أيمن أبو عرب، من مخيم الأمعري، وطارق الصوص، من قرية أبو شخيدم، شمال رام الله، ومحمود عبدالجبار نافع من نعلين غرب المدينة».

اعتقالات بيت لحم

وفي بيت لحم، اعتقل جيش الاحتلال الشابين أحمد مأمون بدير، ومحمد أسعد المساعيد من مخيم عايدة، بعد دهم منزلي ذويهما وتفتيشهما.

كما اعتقل الاحتلال الطالب في جامعة الاستقلال أمير إسماعيل الزهور، من مخيم العروب شمال الخليل، والأسير المحرر طارق حسين عوض قعدان، من بلدة عرابة جنوب جنين، والشاب أسيد أيمن شفيق قبج، 22 عاما، من بلدة عنبتا شرق طولكرم.

اعتقالات في الضفة الغربية بينهم أسرى

وأمس نفذت قوات الاحتلال الإسرائيلي، حملة اعتقالات، في الضفة الغربية شملت 12 مواطنًا فلسطينيًا، بينهم أسرى محررون.

ووفقًا لما ذكرته وكالة الأنباء الفلسطينية «وفا»، اعتقل 6 شباب من فلسطين، بينهم أسرى في بلدة سلواد شرق رام الله.