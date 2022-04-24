«رمضان في العالم».. عادات وطقوس الشهر الكريم بدولة كازاخستان

استعرضت الإذاعية مي إيهاب، خلال حلقة اليوم من برنامج «رمضان في العالم»، الذي يُذاع على راديو «9090» خلال شهر رمضان، ويتناول أبرز طقوس وعادات وتقاليد الشهر الكريم في مختلف دول العالم، في حلقة اليوم من «كازاخستان»، إذ ذكرت أن 70% من الشعب الكازاخستاني من المسلمين، وهناك عادات وثقافات متشابهة للغاية لديهم مثل المصريين خلال شهر رمضان، إذ يقبل المتخاصمين على زيارة بعضهم البعض ويطلبون السماح أول يوم رمضان.

الشعب الكازاخستاني يبدأون شهر رمضان بذبح المواشي

وأضافت «إيهاب»، أن رمضان يبدأ لديهم بذبح العديد من المواشي مثلما يحدث في مصر في عيد الأضحى المبارك، ويتم توزيع اللحوم على المحتاجين، ومن يريد التصدق يقوم بدفع الأموال في المساجد، ويقوموا بفتح صناديق المساجد واستغلال الأموال بداخلها في عمل موائد إفطار جماعية طوال الشهر الكريم، موضحة أن الزينة في كازاخستان خلال شهر رمضان تتم معظمها في المساجد، كما أن معظم العائلات تذهب لصلاة التراويح، إذ تذهب الأسرة كاملة لأداء تلك الصلاة.

طقوس شهر رمضان كازاخستان

وأشارت الإذاعية، إلى أنه بعد الانتهاء من صلاة التراويح، يخرج الأطفال إلى الشوارع وكذلك الجيران ويقوموا بغناء الأناشيد والمدح الخاص برمضان، ويقوموا بتوزيع الألعاب والهدايا والحلوى على الأطفال، موضحة أنه بعد صلاة الفجر يقوم المصلين بالاستمرار في قراءة القرآن حتى مطلع الشمس، وبعد ذلك يقومون بصلاة الضحى، ثم يبدأ درس ديني في المسجد في الساعة الثامنة صباحًا وحتى الساعة العاشرة صباحًا، وبعدها مباشرة يبدأون الاستعداد من أجل صلاة الظهر.