الجامعات الخاصة تبدأ الكشف عن المنح الدراسية للعام الجديد.. تصل إلى 50%

تواصل الجامعات الخاصة، تسجيل رغبات الالتحاق بمختلف البرامج الدراسية للطلاب الحاصلين على شهادة الثانوية العامة المعادلة العربية والأجنبية، وفقا لتوجيهات المجلس الأعلى للجامعات الخاصة، برئاسة الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي.

ومن المقرر أن تستمر أعمال التسجيل حتى سبتمبر المقبل، وبدأت عدد من الجامعات الكشف عن المنح الدراسية والتخفيضات الجزئية من قيمة المصروفات الدراسية، سواء لطلاب الشهادات المعادلة العربية والأجنبية، وكذلك الطلاب الحاصلين على شهادات الثانوية العامة المصرية 2022.

منح الجامعة المصرية الصينية

أكد الدكتور أشرف الشيحي، وزير التعليم العالي والبحث العلمي السابق، ورئيس الجامعة المصرية الصينية، أن الجامعة بصدد الإعلان الفترة المقبلة، بالتزامن مع إعلان نتيجة الثانوية العامة 2022، عن حزمة المنح الدراسية الكبيرة للطلاب المتفوقين بمختلف المجالات علميا ورياضيا، والمنح المقدمة لأبناء المحافظات الحدودية و الشهداء، لافتا إلى انتظام عملية الالتحاق والقبول بمختلف الكليات من قبل الطلاب الحاصلين على شهادة الثانوية العامة المعادلة العربية والأجنبية.

منح الجامعة المصرية الروسية

أعلنت الجامعة المصرية الروسية برئاسة الدكتور شريف فخري، عن تخصيص عدد من المنح الجزئية بنسبة 25% للطلاب المحولين لتخصصات الهندسة والإدراة والحوسبة المتقدمة، وكذلك منح دراسية جزئية بنسبة 10% لمن لهم أشقاء يدرسون بالجامعة، مؤكدة أن الجامعة أنهت كل الاستعدادات الخاصة بتنسيق القبول 2022، لمختلف الكليات، وفقا لتوجيهات المجلس الأعلى للجامعات الخاصة برئاسة الدكتور خالد عبد الغفار.

منح تصل لـ50% بالجامعات الكندية

كشفت مؤسسة الجامعات الكندية، المستضيفة لفروع جامعتي الأمير إدوارد ورايرسون بالعاصمة الإدارية الجديدة، عن المنح الدراسية للطلاب الجدد بمختلف البرامج والكليات، التي منها 10 منح كاملة للدراسة بالمجان للمتفوقين من طلاب الثانوية العامة، ومدارس النيل ومدارس (STEM)، بجانب منحة كاملة للحاصلين على أحد المراكز الأول أو الثاني أو الثالث في البطولات الفردية عالميا، وكذلك منحة جزئية بقيمة 50% للحاصلين على أحد المراكز الأولى أو الثانية أو الثالثة في البطولات الجماعية عالميا، وكذلك تخصيص منح الموهوبين فنيا، بتخفيض 15% لمن تظهر لديه موهبة بإحدى مجالات الدراسة في الفنون البصرية أو فنون الأداء أو الإعلام.