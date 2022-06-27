تنسيق الجامعات 2022.. «التعليم» تكشف آليات توزيع الطلاب على الكليات

أقر المجلس الأعلى للجامعات الحكومية برئاسة وزير التعليم العالي والبحث العلمي القواعد النهائية لتنسيق القبول 2022، بحضور رؤساء الجامعات الحكومية، والدكتور محمد لطيف، أمين المجلس الأعلى للجامعات الحكومية والدكتور محمد أيمن عاشور، نائب وزير التعليم العالي لشؤون الجامعات والسيد عطا، رئيس قطاع التعليم بالوزارة والدكتور عادل عبد الغفار، المتحدث الرسمي باسم وزارة التعليم العالي.

وكشف المجلس الأعلى للجامعات عن عدد من الضوابط والإجراءات يتم إتباعها في هذا الشأن خاصة فيما يتعلق بضوابط توزيع الطلاب.

المجلس الأعلى للجامعات الحكومية

وأوضح الأعلى للجامعات الضوابط التي يتم اتخاذها فيما يتعلق بتنسيق القبول 2022، وإجراءات وخطوات توزيع الطلاب على الكليات والمعاهد المختلفة، مشيرًا إلى أنه يتم ترتيب الطلاب المتقدمين لمكتب التنسيق لتحديد من يقبل منهم بكليات ومعاهد الجامعات وتحديد الحد الأدنى للقبول بكل كلية أو معهد لكل نوع شهادة على حدة، وذلك في ضوء أسبقية مجموع الدرجات الحاصل عليها الطلاب في شهاداتهم الناجحين فيها، وكذلك ضرورة النجاح في اختبارات القدرات للكليات التي تشترط ذلك، وترتيب الرغبات للطلاب، ويتم توزيع الطلاب أيضا وفقاً للأعداد المقررة لكل نوع شهادة.

رغبات التنسيق

وأكد المجلس الأعلى للجامعات الحكومية، أن عدد رغبات التنسيق التي يختارها الطالب عند إدخال رغباته على برنامج التنسيق الإلكتروني 75 رعبة لكل الشهادات التي تتقدم لمكتب التنسيق، مع التأكيد على أن عدد مراحل تنسيق القبول بالجامعات 3 مراحل يتم تحديد الجدول الزمني الخاص بها من قبل اللجنة العليا للتنسيق برئاسة وزير التعليم العالي والبحث العلمي، وكذلك مراحل تقليل الاغتراب لطلاب الثانوية العامة ومايعادها من شهادات.