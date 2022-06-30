التحالف الوطني للعمل التنموي يضخ 625 مليون جنيه لتنفيذ مبادرات اجتماعية

هنأ التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، الرئيس عبدالفتاح السيسي، والشعب المصري بمنسابة حلول ذكرى 30 يونيو، التي تحتفل بها الدولة المصرية اليوم.

تجهيز عرائس وتوزيع لحوم

واحتفالا بهذه الذكرى الجليلة، وتنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، أعلن التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي في بيان صدر عنه اليوم، إطلاقه مجموعة كبيرة من المبادرات الاجتماعية المختلفة على مستوى الجمهورية، وليس فقط 30 يونيو، بل جاءت أيضا تلك المبادرات الاجتماعية احتفالا باقتراب موعد عيد الأضحى المبارك.

وتتنوع المبادرات التي يقدمها التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، بين توزيع الدعم النقدي للأهالي ولحوم الأضاحي، إلى جانب توزيع صناديق المواد الغذائية وملابس العيد، كما تشمل المبادرات أيضا تجهيز العرائس، وجاءت تلك المبادرات بتكلفة وصلت إلى 625 مليون جنيه، وبدأت من اليوم وتستمر حتى منتصف يوليو المقبل.

وتهدف المبادرات إلى دعم المواطنين الأكثر احتياجا، كما جاءت سعيا من أعضاء التحالف الوطني الأهلي التنموي لمشاركة المواطنين فرحة العيد، ومن المقرر أن تستمر خطة الحماية الاجتماعية «وصل الخير 2» حتى نهاية العام 2022.

التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي

ويذكر أنّّ التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي انطلق في 13 مارس 2022 بمشاركة من مؤسسات العمل الأهلي التنموي الكبرى في مصر، بعدد 24 جمعية ومؤسسة خدمية تنموية، منهم الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية، الذي يضم 30 اتحادا نوعيا و27 اتحادا إقليميا، ويضم التحالف الوطني كل من:

- الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية.

- مؤسسة حياة كريمة.

- مؤسسة بيت الزكاة المصري.

- مؤسسة الجود الخيرية.

- جمعية الأرومان.

- بنك الطعام المصري.

- مؤسسة مصر الخير.

- مؤسسة مجدي يعقوب.

- المعهد القومي للأورام بفروعه المختلفة.

- الهيئة القبطية الإنجيلية.

- مؤسسة بهية.

مؤسسة أهل مصر.

مؤسسة صناع الحياة.

- مؤسسة راعي مصر.

- جمعية رسالة.

- جمعية الباقيات الصالحات.

- جمعية رعاية مرضى الكبد.

- مستشفيات جامعة القاهرة.

- مؤسسة العربي لتنمية المجتمع.

- جمعية الدكتور مصطفى محمود.

- مؤسسة صناع الخير.

- مؤسسة كير.

- مؤسسة عدالة ومساندة.

- مؤسسة أبو العينين.