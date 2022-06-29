«الصحة» تكشف طرق الوقاية الأساسية من فيروس جدري القرود

قال الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، إن الوزارة خاطبت الهيئة العامة للخدمات البيطرية لتفعيل إجراءات الحجر البيطري، فيما يتعلق بالحيوانات الآتية من الخارج، وأكد المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان في تصريحات خاصة لـ«الوطن» أن مصر خالية حتى هذا الوقت من فيروس جدري القرود، ولا يوجد أي حالة تم الاشتباه بها أو الإبلاغ عنها داخل مستشفيات الحميات على مستوى محافظات الجمهورية.

طرق انتقال فيروس جدري القرود

وتابع «عبدالغفار»، مرض جدري القرود هو مرض حيواني المنشأ، ينتقل في الأساس من الحيوان إلى الإنسان، ولكن انتقاله من إنسان إلى إنسان يظل محدودا، ولا ينتشر العدوى بسهولة بين البشر، وتنتقل العدوى من إنسان إلى آخر عن طريق دخول الفيروس الجسم من خلال الجلد المخدوش، لافتة إلى أن فيروس جدري القرود ينتقل بشكل مباشر عن طريق التعرض المباشر وجها لوجه بشرط أن تكون المدة طويلة بين المصاب والشخص الآخر، ويمكن أن ينتقل فيروس جدري القرود من خلال الاتصال الجسدي الوثيق والاحتكاك المستمر مع جلد شخص مصاب.

الوقاية من فيروس جدري القرود

وأضاف المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن هناك عدة طرق للوقاية من فيروس جدري القرود تتضمن :