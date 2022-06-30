هل يتوقف تنفيذ عقوبة الإعدام في الأشهر الحرم وعيد الأضحى؟.. قانوني يوضح

مع بداية شهر ذي الحجة 1443 وهو أحد الأشهر الحرم الأربعة، يتساءل البعض عن تنفيذ عقوبة الإعدام هل يمكن أن تتم فيه؟، وما هو الموقف القانوني لا سيما مع كثرة القضايا التي تنظرها المحاكم التي تتعلق بجرائم قتل يصل الحد الأقصى للعقوبة فيها إلى الإعدام، ويتناول التقرير التالي التعريف الشرعي للأشهر الحرم، والرأي القانوني في تنفيذ عقوبة الإعدام.

وأكدت دار الإفتاء أن الأشهر الحرم يحرم فيها سفك الدماء وهي التي أشار إليها القرآن الكريم في قوله تعالى: «إِنَّ عِدَّةَ الشُّهُورِ عِنْدَ اللهِ اثْنَا عَشَرَ شَهْرًا فِي كِتَابِ اللهِ يَوْمَ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ مِنْهَا أَرْبَعَةٌ حُرُمٌ ذَلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ فَلَا تَظْلِمُوا فِيهِنَّ أَنْفُسَكُمْ وَقَاتِلُوا الْمُشْرِكِينَ كَافَّةً كَمَا يُقَاتِلُونَكُمْ كَافَّةً وَاعْلَمُوا أَنَّ اللهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ» [التوبة: 36]. وهن: رجب، وذو القعدة، وذو الحجة، والمحرم.

نسخ

وأوضحت الدار عبر موقعها الرسمي، أن هذا التحديد وردت به الأخبار عن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم؛ فعَنْ أَبِي بَكْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وآله وَسَلَّمَ قَالَ: «إنَّ الزَّمَانَ قَدْ اسْتَدَارَ كَهَيْئَتِهِ يَوْمَ خَلَقَ اللهُ السَّمَوَاتِ وَالأَرْضَ، السَّنَةُ اثْنَا عَشَرَ شَهْرًا، مِنْهَا أَرْبَعَةٌ حُرُمٌ، ثَلاثٌ مُتَوَالِيَاتٌ: ذُو القَعْدَةِ وَذُو الحِجَّةِ وَالمُحَرَّمُ، وَرَجَبُ مُضَرَ الَّذِي بَيْنَ جُمَادَى وَشَعْبَانَ» رواه البخاري، والله سبحانه وتعالى أعلم.

تنفيذ عقوبة الإعدام في الأشهر الحرم

وبخصوص إمكانية تنفيذ عقوبة الإعدام من عدمه في الأشهر الحرم، قال الدكتور عماد الفقي، أستاذ القانون الجنائي، إنه لا يوجد نص قانوني يقول بأن عقوبة الاعدام لا تنفذ في الأشهر الحرم، واستدرك قائلا: لكن لا يوجد ما يمنع من تأجيل تنفيذ الحكم لما بعد انتهاء الشهر الحرام وفقا لما تراه السلطة المنوط بها التنفيذ.

وأوضح الدكتور عماد الفقي في تصريح خاص لـ«الوطن»، أن القانون حدد الأيام الممنوع فيها تنفيذ حكم الإعدام إذ نص قانون الإجراءات الجنائية في المادة رقم 475 منه على الآتي: «لا يجوز تنفيذ عقوبة الإعدام في أيام الأعياد الرسمية أو الأعياد الخاصة بديانة المحكوم عليه».

كما نص القانون في المادة 476 على أن يتم وقف تنفيذ عقوبة الإعدام على الحبلى إلى ما بعد شهرين من وضعها.

وتناول الباب الثاني الخاص بتنفيذ العقوبة في قانون الإجراءات الجنائية أحكام تنفيذ عقوبة الإعدام، إذ نصت المادة 472 على أن لأقارب المحكوم عليه بالإعدام أن يقابلوه في اليوم الذي يعين لتنفيذ الحكم، على أن يكون ذلك بعيدًا عن محل التنفيذ، وأوضحت المادة أيضًا أنه إذا كانت ديانة المحكوم عليه تفرض عليه الاعتراف أو غيره من الفروض الدينية قبل الموت، وجب إجراء التسهيلات اللازمة لتمكين أحد رجال الدين من مقابلته.

مكان تنفيذ عقوبة الإعدام

وتناولت المادة 474 من قانون الإجراءات الجنائي مكان تنفيذ عقوبة الإعدام وذلك داخل السجن، أو في مكان آخر مستور، بناء على طلب بالكتابة من النائب العام يبين فيه استيفاء الإجراءات المنصوص عليها في المادة 470 التي تنص على أنه متى صار الحكم بالإعدام نهائيًا، وجب رفع أوراق الدعوى فورًا إلى رئيس الجمهورية بواسطة وزير العدل، وينفذ الحكم إذا لم يصدر الأمر بالعفو أو بإبدال العقوبة خلال أربعة عشر يومًا.