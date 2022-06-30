سينمات ومسارح تفتح أبوابها مجانا اليوم.. «لو عاوز تخرج»

يحتفل المصريون اليوم الخميس، بالذكرى التاسعة لثورة 30 يونيو، وأعلنت الحكومة عن منح العاملين بالقطاعين الحكومي والخاص، إجازة رسمية، ولذلك يبحث الكثيرون عن كيفية قضاء وقتًا ممتعًا مع الأسرة والأصدقاء خارج المنزل في أيام العطلة.

دار الأوبرا تفتح أبوابها مجانا

من جانبها أعلنت وزارة الثقافة، عن تقديم خدماتها الفنية المجانية للجمهور بمناسبة الاحتفال بذكرى ثورة 30 يونيو الخالدة، وذكرت أنه سيجرى فتح الأوبرا والمسارح التالية مجانًا.

- فتح المواقع الثقافية والفنية وتشمل «قطاع الفنون الشعبية والاستعراضية، دار الأوبرا، قصور وبيوت الثقافة ومتاحف الفنون تشكيلية» مجانًا.

- تفتح دار الأوبرا المصرية أبوابها مجانًا للجمهور، من خلال حفلين لمركز تنمية المواهب تحت إشراف الفنان عبد الوهاب السيد، على مسرح النافورة بالقاهرة وأوبرا دمنهور.

المسرح يقدم 5 عروض مجانية

فيما يقدم البيت الفني للمسرح 5 عروض مجانا للجمهور، وهي كالتالي:

- عرض فيلم «الحفيد»، من إنتاج فرقة المسرح القومي بطولة لوسي، عابد عناني، تامر فرج، عادل عفر، ومحمد مبروك، ومن إخراج يوسف المنصور، في تمام التاسعة مساءً على المسرح القومي بالعتبة.

- عرض «حلم جميل»، لفرقة المسرح الكوميدي، وبطولة الفنان سامح حسين، سارة درزاوي، عزت زين، من إخراج إسلام إمام على المسرح العائم الكبير بالمنيل في تمام التاسعة مساءً.

- عرض «ليلة القتلة» لفرقة مسرح الطليعة، كتبها خوزيه تريانا عام 1965، بطولة نشوى إسماعيل، إميل شوقي، مروج، ياسر مجاهد، ولمياء ومن إخراج صبحي يوسف في تمام السابعة والنصف مساءً على قاعة صلاح عبد الصبور بمسرح الطليعة.

- وسيجرى عرض مسرحية «الحب في زمن الكوليرا»، المأخوذة من الراوية الشهيرة لماركيز، وهي أحد روائع الأدب العالمي، من بطولة دينا أحمد، محمد فريد، وشمس الشرقاوي، من إخراج السعيد منسي في تمام التاسعة مساءً، بقاعة زكي طليمات بمسرح الطليعة.

-عرض «كاندي كراش» فرقة مسرح الشمس لدمج ذوي الاحتياجات الخاصة، من إخراج محمد متولي في تمام الخامسة مساءً على مسرح الحديقة الدولية بمدينة نصر.