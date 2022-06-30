«الثقافة» تعلن عن تنظيم مهرجان «رشيد للموسيقى» بالتعاون مع «الآثار»

تستعد وزارة الثقافة لإطلاق فعاليات مهرجان «رشيد»، للموسيقى والغناء الذي يحييه نخبة من نجوم الفن، على مدار ثلاث ليال متتالية، بإحدى المناطق الأثرية في المدينة.

وقال محمد منير المستشار الإعلامي لوزارة الثقافة في تصريح خاص لـ «الوطن»: «تعمل وزارة الثقافة حاليا على إطلاق أحدث مهرجان فني في المحافظات وهو مهرجان رشيد للموسيقى والغناء، وسيحيي الحفلات نخبة من نجوم الفن في مصر، ومن المقرر إطلاق المهرجان بعد عيد الأضحى المبارك».

ولفت إلى أن مهرجان رشيد للموسيقى والغناء أحد أشكال التعاون بين وزارتي الثقافة والسياحة، ويعد نموذجا للتكاتف بين مؤسسات الدولة، في إطار تفعيل بروتوكول التعاون بين وزارتي الثقافة والآثار، الذي وقعته الوزارتان في مارس 2022.

وتابع: «يهدف البرتوكول إلى الترويج للمناطق السياحية والأثرية والتاريخية المصرية بإقامة حفلات فنية، تحت رعاية الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وفي إطار تحقيق العدالة الثقافية في مختلف ربوع الوطن».

وزارة الثقافة

ووفقا للبروتوكول، نظمت وزارة الثقافة الأسبوع الماضي مهرجان السويس للموسيقى والغناء، بمتحف السويس القومي، وذلك بحضور الدكتورة إيناس عبدالدايم وزيرة الثقافة والدكتور خالد عناني وزير السياحة والآثار، واللواء عبدالمجيد صقر محافظ السويس، وأحيا الحفلات مجموعة من النجوم من بينهم أمير الغناء العربي هاني شاكر، وريهام عبدالحكيم ونسمة عبدالعزيز وأحمد جمال.

كما نظمت وزارة الثقافة الدورة الأولى من مهرجان أبيدوس للموسيقى والغناء في محافظة سوهاج في الفترة من 10 حتى 12 مارس 2022، وأحيا المهرجان بسوهاج نخبة من نجوم الفن، هم: «على الحجار وهشام عباس، ومدحت صالح وعمرو سليم»، وشهد المهرجان إقبالا كبيرا من الجمهور.

كما أعقبه في مايو الماضي إطلاق فعاليات مهرجان تل بسطا بالشرقية للموسيقى والغناء الأول بمحافظة الشرقية، في الفترة من 20 إلى 22 مايو الجاري.